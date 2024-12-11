Риба до свята: рецепт стейка з лосося

Перед подаванням стейк можна скропити соком лимона або подати лимон до риби окремою часточкою.

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Стейк із лосося — страва, яку не соромно поставити на святковий стіл. Готується просто, має гарний вигляд і володіє неймовірним смаком та ароматом. Своїм рецептом його приготування поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Стейк із лосося

Інгредієнти (на 4-5 порцій):

лосось — 800 г;

сіль, перець і спеції до риби до смаку;

лимон.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів (режим верх-низ плюс конвекція).

Рибу помити, висушити паперовим рушником і розрізати навпіл, не прорізаючи шкірку. Зрізати всі кістки і жир, а потім порізати рибу на порційні шматочки, як показано на відео.

Посолити, поперчити, натерти спеціями з усіх боків. Потім узяти кожен шматочок риби, з одного боку відокремити шкірку, не відриваючи її до кінця, щоб риба не розпалася. Далі необхідно сформувати стейк: частину без шкірки загорнути всередину й обернути навколо неї другу частину. Зафіксувати все шкіркою, яку відокремлювали. Обмотати ниткою і викласти у форму для запікання. Так зробити з кожним шматком риби.

Запікати стейки 30-35 хвилин. Перед подаванням зняти з кожного з них нитку. Поставити на стіл зі шматочком лимона або ж можна побризкати рибу соком лимона одразу.

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