Рыба к празднику: рецепт стейка из лосося

Перед подачей стейк можно сбрызнуть соком лимона или подать лимон к рыбе отдельной долькой.

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Стейк из лосося — блюдо, которое не стыдно поставить на праздничный стол. Готовится просто, выглядит красиво и обладает невероятным вкусом и ароматом. Своим рецептом его приготовления поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Стейк из лосося

Ингредиенты (на 4-5 порций):

лосось — 800 г;

соль, перец и специи к рыбе по вкусу;

лимон.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ плюс конвекция).

Рыбу помыть, высушить бумажным полотенцем и разрезать пополам, не прорезая кожуру. Срезать все кости и жир, а затем порезать рыбу на порционные кусочки, как показано на видео.

Посолить, поперчить, натереть специями со всех сторон. Затем взять каждый кусочек рыбы, с одной стороны отделить кожицу, не отрывая ее до конца, чтобы рыба не распалась. Далее необходимо сформировать стейк: часть без кожуры завернуть внутрь и обернуть вокруг нее вторую часть. Зафиксировать все шкуркой, которую отделяли. Обмотать нитью и выложить в форму для запекания. Так проделать с каждым куском рыбы.

Запекать стейки 30-35 минут. Перед подачей снять с каждого из них нить. Поставить на стол с кусочком лимона или можно побрызгать рыбу соком лимона сразу.

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