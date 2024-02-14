Деруны с икрой лосося: рецепт изысканного блюда

Икру для дерунов лучше покупать в специализированных магазинах. Так вы не рискуете приобрести подделку.

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Деруны – это оладьи из тертого картофеля, обжаренные на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. Многие готовят это блюдо, добавляя в состав зелень, разные специи, мясной фарш, ветчину и сыр, и каждый раз оно получается очень вкусным. Сегодня рекомендуем приготовить деруны с икрой лосося по рецепту Полины, автора кулинарного блога polli_cooking.

Деруны с икрой лосося из Аляски

Ингредиенты:

лук – 1 шт;

картофель небольшой – 4 шт;

соль, перец;

яйцо – 1 шт;

мука – 2 ст. л;

сметана;

икра горбуши.

Способ приготовления:

На большой терке натереть лук и картофель, посолить, добавить перец, яйцо, муку и хорошо перемешать. Сковороду с растительным масло разогреть, выложить по одной столовой ложке картофельного теста. Обжарить драники на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые драники переложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Рекомендуется подавать драники со сметаной и икрой дикого лосося из Аляски. Это натуральный, питательный продукт, богатый белком и ненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

Важно покупать лососевую икру в официальных розничных магазинах, где соблюдаются условия хранения. Так вы получите максимум пользы для организма без риска купить подделку.

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