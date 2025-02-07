Просто і корисно: рецепт риби, запеченої в духовці

Риба, приготована таким способом, зберігає свої корисні якості. Як гарнір до неї найкраще підійде рис або картопляне пюре.

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Риба — один із найкорисніших продуктів у раціоні. У ній багато білка і мікроелементів: заліза, селену, цинку і йоду, а також вітамінів B12 і D, яких у рибі набагато більше, ніж в інших видах їжі. Також у рибі багато омега-3 ненасичених жирних кислот. Тому страви з рибою — обов'язкові в меню. Пропонуємо вам рецепт риби, запеченої в духовці, від авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Риба, запечена в духовці

Інгредієнти:

хек/крижана/минтай — 500 г.

Для маринаду:

сметана – 50 г;

майонез – 50 г;

гірчиця в зернах – 25 г;

соєвий соус – 1 ст.л;

спеції: сіль, перець, копчена паприка – за смаком.

Овочі:

морква – 1 шт;

цибуля – 2 шт;

олія, сіль.

Спосіб приготування:

Для маринаду змішати всі складові, залити порізану на порційні шматки рибу, перемішати, накрити і залишити маринуватися.

Обсмажити на олії до м'якості спочатку порізану півкільцями цибулю, додати натерту моркву, смажити все разом до готовності. Наприкінці додати сіль.

Підсмажені овочі викласти на дно форми, зверху помістити мариновану рибу. Полити все рештою соусу. Накрити змоченим у воді пергаментом і запікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

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