Лящ у майонезному соусі: рецепт корисної та ситної страви в духовці
Щоб риба вийшла смачною, головне — не перетримати її в духовці і не персушити.
Запечений лящ у майонезному соусі — проста в приготуванні страва, яка прикрасить будь-який стіл. Її можна приготувати як на вечерю, так і запропонувати як частування на святковий стіл. У будь-якому разі вона не залишиться без уваги, бо виходить дуже смачною. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Катерина Мовчан. За цим рецептом можна готувати не тільки ляща, а й будь-яку річкову рибу.
Запечений лящ у майонезному соусі
Інгредієнти:
- чищений лящ – 1-1,5 кг;
- майонез – 2 ст. л;
- сметана – 2 ст. л;
- сік 1 лимона;
- сушені прованські трави – 1 ч. л;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Духовку розігріти до 180 градусів (режим верх-низ).
Почищену рибу добре помити, обсушити паперовим рушником. За смаком посолити і поперчити, а потім з усіх боків скропити лимонним соком.
Для соусу змішати майонез, сметану і прованські трави. За допомогою щіточки добре змастити рибку соусом і відправити випікатися на 35-40 хвилин.
Головне в цій рибі — не пересушити її в духовці.
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