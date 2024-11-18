Лящ у майонезному соусі: рецепт корисної та ситної страви в духовці

Щоб риба вийшла смачною, головне — не перетримати її в духовці і не персушити.

Запечений лящ у майонезному соусі — проста в приготуванні страва, яка прикрасить будь-який стіл. Її можна приготувати як на вечерю, так і запропонувати як частування на святковий стіл. У будь-якому разі вона не залишиться без уваги, бо виходить дуже смачною. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Катерина Мовчан. За цим рецептом можна готувати не тільки ляща, а й будь-яку річкову рибу.

Запечений лящ у майонезному соусі

Інгредієнти:

чищений лящ – 1-1,5 кг;

майонез – 2 ст. л;

сметана – 2 ст. л;

сік 1 лимона;

сушені прованські трави – 1 ч. л;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів (режим верх-низ).

Почищену рибу добре помити, обсушити паперовим рушником. За смаком посолити і поперчити, а потім з усіх боків скропити лимонним соком.

Для соусу змішати майонез, сметану і прованські трави. За допомогою щіточки добре змастити рибку соусом і відправити випікатися на 35-40 хвилин.

Головне в цій рибі — не пересушити її в духовці.

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