Лещ в майонезном соусе: рецепт полезного и сытного блюда в духовке
Чтобы рыба получилась вкусной, главное – не передержать ее в духовке и не персушить.
Запеченный лещ в майонезном соусе – простое в приготовлении блюдо, которое украсит любой стол. Его можно приготовить как на ужин, так и предложить в качестве угощения на праздничный стол. В любом случае он не останется без внимания, потому что получается очень вкусным. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Катерина Мовчан. По этому рецепту можно готовить не только ляща, но и любую речную рыбу.
Запеченный лещ в майонезном соусе
Ингредиенты:
- чищеный лещ – 1-1,5 кг;
- майонез – 2 ст. л;
- сметана – 2 ст. л;
- сок 1 лимона;
- сушеные прованские травы – 1 ч. л;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ).
Почищенную рыбу хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем. По вкусу посолить и поперчить, а затем со всех сторон сбрызнуть лимонным соком.
Для соуса смешать майонез, сметану и прованские травы. С помощью щеточки хорошо смазать рыбку соусом и отправить выпекаться на 35-40 минут.
Главное в этой рыбе – не пересушить ее в духовке.
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