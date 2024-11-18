Лещ в майонезном соусе: рецепт полезного и сытного блюда в духовке

Чтобы рыба получилась вкусной, главное – не передержать ее в духовке и не персушить.

Запеченный лещ в майонезном соусе – простое в приготовлении блюдо, которое украсит любой стол. Его можно приготовить как на ужин, так и предложить в качестве угощения на праздничный стол. В любом случае он не останется без внимания, потому что получается очень вкусным. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Катерина Мовчан. По этому рецепту можно готовить не только ляща, но и любую речную рыбу.

Запеченный лещ в майонезном соусе

Ингредиенты:

чищеный лещ – 1-1,5 кг;

майонез – 2 ст. л;

сметана – 2 ст. л;

сок 1 лимона;

сушеные прованские травы – 1 ч. л;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ).

Почищенную рыбу хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем. По вкусу посолить и поперчить, а затем со всех сторон сбрызнуть лимонным соком.

Для соуса смешать майонез, сметану и прованские травы. С помощью щеточки хорошо смазать рыбку соусом и отправить выпекаться на 35-40 минут.

Главное в этой рыбе – не пересушить ее в духовке.

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