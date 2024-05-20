Запеченная рыба со спаржой: рецепт вкуснейшего блюда к ужину
Блюдо получается сытным, но не жирным, поэтому подойдет даже тем, кто боится поправиться.
Спаржа в последнее время приобретает все большую популярность в Украине, и некоторые фермерские хозяйства даже выращивают этот ранее недооцененный продукт. Неудивительно, что интерес к рецептам с этим ингредиентом постоянно растет. Предлагаем приготовить к ужину запеченную рыбу со спаржей по рецепту из блога "Кулинарная книга" и оценить сочетание вкусов.
Запеченная рыба со спаржей
Ингредиенты:
- рыба;
- зеленая спаржа;
- соль, перец;
- лимонный сок;
- розмарин;
- зубчик чеснока.
Способ приготовления:
Рыбу посолить и добавить черный перец, присыпать розмарином (лучше использовать свежий) с обеих сторон. Запекайть рыбу необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.Нужно учитывать, что время приготовления зависит от размера рыбы.
Пока рыба запекается, можно приготовить спаржу: помыть и отрезать хвостики.
Спаржу обжарить на сливочном масле с добавлением чеснока в течение 5-7 минут.
На блюдо выложить спаржу и запеченную рыбу, которую обязятально нужно полить лимонным соком.
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