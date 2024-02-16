Тилапия в овощном соусе: рецепт нежной рыбы

Рыбу можно подавать как отдельное блюдо, а также как добавку к гарниру. В любом варианте ее вкус будет безупречен.

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Если в рыбном магазине вы не смогли пройти мимо тилапии и купили несколько штук для пробы, рекомендуем приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Тамары Лозинской и порадовать себя вкусным и сочным блюдом, которое буквально тает во рту и не оседает на талии лишними граммами.

Тилапия в овощной заливке

Ингредиенты:

тилапия – 4 шт;

соль, перец;

мука для панировки.

Для зажарки:

лук;

морковь.

Для заливки:

сладкий перец – 1 шт;

помидор – 1-2 шт;

укроп;

чеснок – 2-4 зубчика;

специи по вкусу;

сливки – около 100 мл.

Способ приготовления;

Рыбу помыть, порезать на кусочки, добавить соль, перец, все перемешать.

Обвалять рыбу в муке, обжарить на сковороде с растительным маслом с обеих сторон, после чего выложить в противень.

Лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке, все обжарить до готовности, выложить зажарку на рыбу в противне.

Все ингредиенты для заливки перебить в блендере до однородной массы. Перец перед измельчением необходимо очистить от семян и плодоножки.

Залить получившейся массой рыбу и отправить ее в разогретую до 175 градусов духовку на 30-50 минут.

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