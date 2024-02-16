Тилапія в овочевому соусі: рецепт ніжної риби
Рибу можна подавати як окрему страву, а також як добавку до гарніру. У будь-якому варіанті її смак буде бездоганним.
Якщо в рибному магазині ви не змогли пройти повз тілапію і купили кілька штук для проби, рекомендуємо приготувати її за рецептом кулінарної блогерки Тамари Лозинської та потішити себе смачною та соковитою стравою, яка буквально тане в роті й не осідає на талії зайвими грамами.
Тилапія в овочевій заливці
Інгредієнти:
- тилапія — 4 шт;
- сіль, перець;
- борошно для панірування.
Для засмажки:
- цибуля;
- морква.
Для заливки:
- солодкий перець — 1 шт;
- помідор — 1-2 шт;
- кріп;
- часник — 2-4 зубчики;
- спеції за смаком;
- вершки — близько 100 мл.
Спосіб приготування;
Рибу помити, порізати на шматочки, додати сіль, перець, усе перемішати.
Обваляти рибу в борошні, обсмажити на пательні з рослинною олією з обох боків, після чого викласти на деко.
Цибулю порізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці, все обсмажити до готовності, викласти засмажку на рибу на деку.
Усі інгредієнти для заливки перебити в блендері до однорідної маси. Перець перед подрібненням необхідно очистити від насіння і плодоніжки.
Залити отриманою масою рибу і відправити її в розігріту до 175 градусів духовку на 30-50 хвилин.
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