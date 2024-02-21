Треска по-норвежски: рецепт рыбы в изумительном маринаде

Рыбу, приготовленную таким способом, можно подавать как отдельное блюдо или как добавку к гарниру.

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Если раздумываете, что из рыбного меню приготовить к приходу гостей или просто в качестве добавки к обеду или ужину, обратите внимание на рецепт трески по-норвежкски, которым поделилась кулинарный блогер Анжела. Простая в приготовлении, такая рыба получается очень вкусной.

Треска по-норвежски

Ингредиенты:

треска – 800 гр;

растительное масло – 50 мл;

мука для обваливания.

Для маринада:

горчица (дижонская, не зернистая) – 1 ч. л.

сок лимона – 2 ст. л;

яйцо – 2 шт.

соль – 1/2 ч. л;

перец красный молотый – щепотка;

твердый сыр – 50 гр.

Для соуса:

мука – 1 ст. л;

масло сливочное – 1 ст. л;

вода – 1 стакан.

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для маринада, натереть сыр, все перемешать до однородной массы.

Рыбу нарезать на кусочки и погрузить в маринад на один час. После этого вынуть рыбу, обвалять в муке и обжарить в сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Приготовить соус из оставшегося маринада. Для этого необходимо муку обжарить на раскаленной сковороде до золотистого цвета, добавить сливочное масло, продолжая мешать, следом добавить оставшийся маринад, постоянно мешая, и влить стакан воды.

Томить соус до растворения сыра 2-3 минуты. В соус положить поджаренную рыбу и потушить пару минут под закрытой крышкой.

При подаче посыпать зеленью.

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