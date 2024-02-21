Тріска по-норвезьки: рецепт риби в дивовижному маринаді

Рибу, приготовану таким способом, можна подавати як окрему страву або як добавку до гарніру.

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Якщо роздумуєте, що з рибного меню приготувати до приходу гостей або просто як добавку до обіду чи вечері, зверніть увагу на рецепт тріски по-норвезьки, яким поділилася кулінарний блогер Анжела. Проста в приготуванні, така риба виходить дуже смачною.

Тріска по-норвезьки

Інгредієнти:

тріска — 800 г;

рослинна олія — 50 мл;

борошно для обвалювання.

Для маринаду:

гірчиця (діжонська, не зерниста) — 1 ч. л.

сік лимона — 2 ст. л;

яйце — 2 шт.

сіль — 1/2 ч. л;

перець червоний мелений — дрібка;

твердий сир — 50 г.

Для соусу:

борошно — 1 ст. л;

масло вершкове — 1 ст. л;

вода — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти для маринаду, натерти сир, усе перемішати до однорідної маси.

Рибу нарізати на шматочки і занурити в маринад на одну годину. Після цього вийняти рибу, обваляти в борошні й обсмажити в сковороді на олії до золотистого кольору.

Приготувати соус із решти маринаду. Для цього необхідно борошно обсмажити на розпеченій пательні до золотистого кольору, додати вершкове масло, продовжуючи мішати, слідом додати маринад, що залишився, постійно мішаючи, і влити склянку води.

Томити соус до розчинення сиру 2-3 хвилини. У соус покласти підсмажену рибу і тушкувати кілька хвилин під закритою кришкою.

Під час подачі посипати зеленню.

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