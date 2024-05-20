Запечена риба зі спаржею: рецепт смачної страви до вечері

Страва виходить ситною, але не жирною, тому підійде навіть тим, хто боїться погладшати.

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Спаржа останнім часом набуває все більшої популярності в Україні, і деякі фермерські господарства навіть вирощують цей раніше недооцінений продукт. Не дивно, що інтерес до рецептів із цим інгредієнтом постійно зростає. Пропонуємо приготувати до вечері запечену рибу зі спаржею за рецептом із блогу "Кулінарна книга" та оцінити поєднання смаків.

Запечена риба зі спаржею

Інгредієнти:

риба;

зелена спаржа;

сіль, перець;

лимонний сік;

розмарин;

зубчик часнику.

Спосіб приготування:

Рибу посолити і додати чорний перець, присипати розмарином (краще використовувати свіжий) з обох боків. Запікати рибу необхідно в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30-35 хвилин.Потрібно враховувати, що час приготування залежить від розміру риби.

Поки риба запікається, можна приготувати спаржу: помити і відрізати хвостики.

Спаржу обсмажити на вершковому маслі з додаванням часнику протягом 5-7 хвилин.

На блюдо викласти спаржу і запечену рибу, яку обов'язково потрібно полити лимонним соком.

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