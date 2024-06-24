Рыба с овощами в томатном соусе: пошаговый рецепт
Такую рыбу лучше всего подавать в качестве добавки гарниру, хотя неплохо она идет и как самостоятельное блюдо.
Рыба с овощами в томатном соусе – вкусное и легкое блюдо, которое отлично утоляет голод и получается очень сытным. Приготовьте его по рецепту из блога "Кулинарные рецепты" и порадуйте их полезным и вкусным кушаньем.
Рыба с овощами в томатном соусе
Ингредиенты:
- рыба белая – 1 кг;
- лук – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- перец сладкий красный – 1 шт;
- перец сладкий зеленый – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- томаты консервированные резаные – 500 мл;
- огурец соленый – 40 гр;
- орегано – 1 ч. л;
- сахар – 1 ст. л;
- масло оливковое – 2 ч. л;
- перец чили молотый – 1/2 ч. л;
- перец черный молотый – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- вода – 200 мл.
Способ приготовления:
Рыбу нарезать порционными кусочками, добавить перец чили и соль. Красный и зеленый сладкий перец нарезать соломкой.
Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь – соломкой.
В разогретую сковороду влить столовую ложку масла, выложить туда лук, перец, морковь. Немного посолить, обжаривать, иногда помешивая, около трех минут.
Измельчить соленый огурец, чеснок и выложить в сковороду.
Далее добавить консервированные резаные помидоры, сахар, посолить и поперчить. Перемешать, накрыть крышкой, тушить на слабом огне 5 минут.
Затем влить воду, еще раз перемешать. Выложить рыбу в соус с овощами, накрыть крышкой, тушить 5 минут. Затем перевернуть каждый кусочек, накрыть снова крышкой и тушить еще 5 минут.
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