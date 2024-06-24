Рыба с овощами в томатном соусе: пошаговый рецепт

Такую рыбу лучше всего подавать в качестве добавки гарниру, хотя неплохо она идет и как самостоятельное блюдо.

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Рыба с овощами в томатном соусе – вкусное и легкое блюдо, которое отлично утоляет голод и получается очень сытным. Приготовьте его по рецепту из блога "Кулинарные рецепты" и порадуйте их полезным и вкусным кушаньем.

Рыба с овощами в томатном соусе

Ингредиенты:

рыба белая – 1 кг;

лук – 2 шт;

морковь – 1 шт;

перец сладкий красный – 1 шт;

перец сладкий зеленый – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

томаты консервированные резаные – 500 мл;

огурец соленый – 40 гр;

орегано – 1 ч. л;

сахар – 1 ст. л;

масло оливковое – 2 ч. л;

перец чили молотый – 1/2 ч. л;

перец черный молотый – по вкусу;

соль – по вкусу;

вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Рыбу нарезать порционными кусочками, добавить перец чили и соль. Красный и зеленый сладкий перец нарезать соломкой.

Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь – соломкой.

В разогретую сковороду влить столовую ложку масла, выложить туда лук, перец, морковь. Немного посолить, обжаривать, иногда помешивая, около трех минут.

Измельчить соленый огурец, чеснок и выложить в сковороду.

Далее добавить консервированные резаные помидоры, сахар, посолить и поперчить. Перемешать, накрыть крышкой, тушить на слабом огне 5 минут.

Затем влить воду, еще раз перемешать. Выложить рыбу в соус с овощами, накрыть крышкой, тушить 5 минут. Затем перевернуть каждый кусочек, накрыть снова крышкой и тушить еще 5 минут.

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