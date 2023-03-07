Рыбное меню. Как вкусно приготовить минтай с овощами

У минтая не слишком хорошая репутация, потому как ранее в столовых его готовили просто и без изысков. Но это вкусная и полезная рыба.

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Репутацию минтая испортили советские столовые, где его готовили просто и чаще всего невкусно. Даже запеченный с овощами минтай получался пресным и сухим. А ведь эта рыба семейства тресковых может быть очень изысканной, даже при минимуме ингредиентов.

Минтая можно запечь в фольге, можно поджарить на сковороде в панировке, а можно приготовить с овощами, добавив сметану, сливки, или несладкий йогурт. И получился нежнейшее и очень вкусное блюдо.

Фокус расскажет, как приготовить минтая вкусно.

Минтай с овощами

Ингредиенты:

филе минтая – 600 гр;

небольшая луковица;

средняя морковка;

сладкий перец – 200 гр;

Помидоры (свежие, или пелати) – 400 гр;

сметана 30% – 250 гр;

твердый сыр – 100 гр;

растительное масло, соль, молотый черный перец.

Филе минтая разморозьте, если оно было заморожено, вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте рыбу ломтиками толщиной около 3 см. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Уложите в нее рыбу, немного посолите и поперчите.

Лук нарежьте полукольцами и выложите на рыбу. Морковь натрите на крупной терке. Сладкий перец нарежьте соломкой. Перемешайте сладкий перец с морковкой и выложите поверх слоев рыбы и лука. Если у вас свежие помидоры – нарежьте их кружочками, если консервированные, то можете нарезать произвольно и выложить поверх прочих слоев. Слегка присолите.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте им рыбу с овощами.

Для заливки можете приготовить смесь сметаны, или несладкого йогурта со сливками, можете взять только сметану, или только йогурт. Для приготовления соуса взбейте венчиком сметану и сливки. Посолите и поперчите по вкусу. Залейте минтая с овощами сметаной.

Запекайте рыбу в духовке, разогретой до 190 градусов около 40 минут.

Когда блюдо приготовится, дайте ему немного остыть и подавайте. Вкусней всего его будет дополнить картофельным пюре. А как его приготовить, мы уже рассказывали ранее.