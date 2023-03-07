Рибне меню. Як смачно приготувати минтай із овочами

У минтая не надто хороша репутація, тому що раніше в їдальнях його готували просто й без особливостей. Але це смачна та корисна риба.

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Репутацію минтаю зіпсували радянські їдальні, де його готували просто й найчастіше несмачно. Навіть запечений із овочами минтай виходив прісним і сухим. А ця риба сімейства тріскових може бути дуже вишуканою, навіть із мінімумом інгредієнтів.

Минтай можна запекти у фользі, можна підсмажити на сковороді в паніровці, а можна приготувати з овочами, додавши сметану, вершки або несолодкий йогурт. І вийде найніжніша й дуже смачна страва.

Фокус розповість, як приготувати минтай смачно.

Минтай із овочами

Інгредієнти:

філе минтая — 600 гр;

невелика цибулина;

середня морквина;

солодкий перець — 200 гр;

помідори (свіжі або пелаті) — 400 гр;

сметана 30% — 250 гр;

твердий сир — 100 г;

олія, сіль, мелений чорний перець.

Філе минтая розморозьте, якщо воно було заморожене, вимийте й обсушіть паперовими рушниками. Наріжте рибу скибочками завтовшки близько 3 см. Форму для запікання змастіть олією. Укладіть у неї рибу, трохи посоліть і поперчіть.

Цибулю наріжте півкільцями та викладіть на рибу. Моркву натріть на великій тертці. Солодкий перець наріжте соломкою. Перемішайте солодкий перець із морквою та викладіть поверх шарів риби та цибулі. Якщо у вас свіжі помідори — наріжте їх кружальцями, якщо консервовані, то можете довільно нарізати й викласти поверх інших шарів. Злегка присолити.

Сир натріть на середній тертці та посипте рибу з овочами.

Для заливки можете приготувати суміш сметани або несолодкого йогурту з вершками, можете взяти тільки сметану або йогурт. Для приготування соусу збийте вінчиком сметану та вершки. Посоліть і поперчіть до смаку. Залийте минтай із овочами сметаною.

Запікайте рибу в духовці, розігрітій до 190 градусів близько 40 хвилин.

Коли страва приготується, дайте їй трохи охолонути й подавайте. Найсмачніше її буде доповнити картопляним пюре. А як його приготувати, ми вже розповідали раніше.