Рыба в маринаде, приготовленная в духовке: рецепт простого и вкусного блюда
Такую рыбу можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве добавки к гарниру.
Рыба, запеченная в маринаде, – отличный вариант блюда на обед или ужин. Она очень вкусная, полезная и не оставляет чувства тяжести после приема пищи. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Простая кулинария".
Рыба в маринаде, приготовленная в духовке
Ингредиенты:
- хек (филе) – 1 кг;
- морковь – 2 шт;
- лук – 2 шт.
Для маринада:
- сметана – 100 гр;
- майонез – 50 гр;
- горчица в зернах – 50 гр;
- соевый соус – 50 гр;
- лук натертый – 1 шт;
- соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить маринад, смешав все перечисленные ингредиенты. Залить им рыбу, перемешать, накрыть и оставить в холодильнике на пару часов, а лучше на ночь.
Затем обжарить лук и морковь, выложить на дно формы, а на овощи сверху – маринованную рыбку. Полить оставшимся соусом.
Накрыть смоченным пергаментом и запекаем 30 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов.
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