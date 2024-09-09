Рыба в маринаде, приготовленная в духовке: рецепт простого и вкусного блюда

Такую рыбу можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве добавки к гарниру.

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Рыба, запеченная в маринаде, – отличный вариант блюда на обед или ужин. Она очень вкусная, полезная и не оставляет чувства тяжести после приема пищи. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Простая кулинария".

Рыба в маринаде, приготовленная в духовке

Ингредиенты:

хек (филе) – 1 кг;

морковь – 2 шт;

лук – 2 шт.

Для маринада:

сметана – 100 гр;

майонез – 50 гр;

горчица в зернах – 50 гр;

соевый соус – 50 гр;

лук натертый – 1 шт;

соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить маринад, смешав все перечисленные ингредиенты. Залить им рыбу, перемешать, накрыть и оставить в холодильнике на пару часов, а лучше на ночь.

Затем обжарить лук и морковь, выложить на дно формы, а на овощи сверху – маринованную рыбку. Полить оставшимся соусом.

Накрыть смоченным пергаментом и запекаем 30 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов.

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