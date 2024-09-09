Риба в маринаді, приготована в духовці: рецепт простої та смачної страви
Таку рибу можна подавати як самостійну страву, так і як добавку до гарніру.
Риба, запечена в маринаді, — чудовий варіант страви на обід або вечерю. Вона дуже смачна, корисна і не залишає відчуття тяжкості після прийому їжі. Як її приготувати, розповіли в блозі "Проста кулінарія".
Риба в маринаді, приготована в духовці
Інгредієнти:
- хек (філе) — 1 кг;
- морква — 2 шт;
- цибуля — 2 шт.
Для маринаду:
- сметана — 100 г;
- майонез — 50 г;
- гірчиця в зернах — 50 г;
- соєвий соус — 50 гр;
- цибуля натерта — 1 шт;
- сіль, перець, копчена паприка, спеції для риби за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати маринад, змішавши всі перераховані інгредієнти. Залити ним рибу, перемішати, накрити й залишити в холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.
Потім обсмажити цибулю і моркву, викласти на дно форми, а на овочі зверху — мариновану рибку. Полити соусом, що залишився.
Накрити змоченим пергаментом і запікати 30 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів.
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