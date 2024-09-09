Риба в маринаді, приготована в духовці: рецепт простої та смачної страви

Таку рибу можна подавати як самостійну страву, так і як добавку до гарніру.

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Риба, запечена в маринаді, — чудовий варіант страви на обід або вечерю. Вона дуже смачна, корисна і не залишає відчуття тяжкості після прийому їжі. Як її приготувати, розповіли в блозі "Проста кулінарія".

Риба в маринаді, приготована в духовці

Інгредієнти:

хек (філе) — 1 кг;

морква — 2 шт;

цибуля — 2 шт.

Для маринаду:

сметана — 100 г;

майонез — 50 г;

гірчиця в зернах — 50 г;

соєвий соус — 50 гр;

цибуля натерта — 1 шт;

сіль, перець, копчена паприка, спеції для риби за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати маринад, змішавши всі перераховані інгредієнти. Залити ним рибу, перемішати, накрити й залишити в холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.

Потім обсмажити цибулю і моркву, викласти на дно форми, а на овочі зверху — мариновану рибку. Полити соусом, що залишився.

Накрити змоченим пергаментом і запікати 30 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів.

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