Просто и полезно: рецепт рыбы, запеченной в духовке
Рыба, приготовленная таким способом, сохраняет свои полезные качества. В качестве гарнира к ней лучше всего рис или картофельное пюре.
Рыба – один из самых полезных продуктов в рационе. В ней много белка и микроэлементов: железа, селена, цинка и йода, а также витаминов B12 и D, которых в рыбе гораздо больше, чем в других видах пищи. Также в рыбе много омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Поэтому блюда с рыбой – обязательны в меню. Предлагаем вам рецепт рыбы, запеченной в духовке, от автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Рыба, запеченная в духовке
Ингредиенты:
- хек/ледяная/минтай – 500 гр.
Для маринада:
- сметана – 50 гр;
- майонез – 50 гр;
- горчица в зернах – 25 гр;
- соевый соус – 1 ст.л;
- специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу.
Овощи:
- морковь – 1 шт;
- лук – 2 шт;
- масло, соль.
Способ приготовления:
Для маринада смешать все составляющие, залить порезанную на порционные куски рыбу, перемешать, накрыть и оставить мариноваться.
Обжарить на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук, добавить натертую морковь, жарить все вместе до готовности. В конце добавить соль.
Поджаренные овощи выложить на дно формы, сверху поместить маринованную рыбу. Полить все остальным соусом. Накрыть смоченным в воде пергаментом и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
Читайте также:
Лещ в майонезном соусе: рецепт полезного и сытного блюда в духовке
Рыба в маринаде, приготовленная в духовке: рецепт простого и вкусного блюда
Запеченная рыба со спаржой: рецепт вкуснейшего блюда к ужину