Просто и полезно: рецепт рыбы, запеченной в духовке

Рыба, приготовленная таким способом, сохраняет свои полезные качества. В качестве гарнира к ней лучше всего рис или картофельное пюре.

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Рыба – один из самых полезных продуктов в рационе. В ней много белка и микроэлементов: железа, селена, цинка и йода, а также витаминов B12 и D, которых в рыбе гораздо больше, чем в других видах пищи. Также в рыбе много омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Поэтому блюда с рыбой – обязательны в меню. Предлагаем вам рецепт рыбы, запеченной в духовке, от автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Рыба, запеченная в духовке

Ингредиенты:

хек/ледяная/минтай – 500 гр.

Для маринада:

сметана – 50 гр;

майонез – 50 гр;

горчица в зернах – 25 гр;

соевый соус – 1 ст.л;

специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу.

Овощи:

морковь – 1 шт;

лук – 2 шт;

масло, соль.

Способ приготовления:

Для маринада смешать все составляющие, залить порезанную на порционные куски рыбу, перемешать, накрыть и оставить мариноваться.

Обжарить на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук, добавить натертую морковь, жарить все вместе до готовности. В конце добавить соль.

Поджаренные овощи выложить на дно формы, сверху поместить маринованную рыбу. Полить все остальным соусом. Накрыть смоченным в воде пергаментом и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

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