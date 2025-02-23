Шведская кухня: рецепт трески с картофельным пюре

Это вкусное блюдо из Швеции, которое очень просто приготовить.

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Треска с картофельным пюре – традиционное блюдо шведской кухни, где очень популярны рыбные блюда. Треска с картофельным пюре – несложное в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет на ужин. Рецептом поделились на сайте Food-Recipes.

Треску можно заменить минтаем, или другой белой морской рыбой.

Треска с картофельным пюре

Ингредиенты:

треска – 750 г;

картофель — 700г;

молоко — 0,5 стакана;

одна морковка;

одна луковица;

масло сливочное – 3 ст. л.;

петрушка, лавровый лист, перец черный молотый, соль.

Рыбу помойте, нарежьте некрупными кусками и отварите с добавлением моркови, петрушки, лука, лаврового листа, соли и перца.

Когда треска свариться, переложить ее на сковороду и поставить в духовку на 3-5 минут. Бульон можно использовать для рыбного супа, или заморозить для будущих блюд.

Картофель очистите и отварите в подсоленной воде.

После того, как картофель свариться, воду слейте, а картофель накройте крышкой и поставьте в духовку, чтобы обсушить картофель от лишней жидкости на 5-7 минут.

Сделайте картофельное пюре, добавьте 2 ст. л. растопленного сливочного масла, горячего молока и хорошо перемешайте.

Сковороду или противень смажьте маслом, выложите рыбу, сверху выложите ровный слой картофельного пюре, сбрызните маслом и запекайте в духовке до золотистого цвета. Подавайте с овощным салатом, или маринованными овощами.

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