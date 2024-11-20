Самая одинокая рыба в мире: в британском зоопарке спасли от вымирания рыбу-боксера

Крошечные 50 икринок рыбы-боксера вручную собрали в Бедфордширском зоопарке и перевезли для восстановления популяции в зоопарк Уипснейд, где осталась последняя в мире взрослая особь.

Последнюю рыбу-боксера спасают от полного вымирания в британском зоопарке Уипснейд (Whipsnade) в городе Бристоль. В зоопарке обнаружили, что их экземпляр остался единственной взрослой особью на Земле. После этого они получили икру рыбы-боксера из Бедфордширского природоохранного зоопарка и взялись за восстановление популяции, сообщает Express.

Рыба-боксер (Cyprinodon simus) встречается только в озере Чичанканаб в Мексике. Она является одним из семи видов рыб, эндемичных для этой специфической среды обитания, сообщают авторы материала.

Международный союз охраны природы (МСОП) классифицировал рыбу как находящуюся под угрозой исчезновения. Так было до недавнего исследования в озере, которое выявило, что дикая популяция была полностью уничтожена, вероятно, из-за заселения в озеро инвазивных видов рыб, пишут журналисты.

Так смотрители зоопарка Уипснейд узнали, что у них осталась единственная рыба-боксер в мире. Бедфордширский природоохранный зоопарк срочно перевез драгоценную икру рыбы в зоопарк в Бристоле для восстановления популяции по программе консервационного разведения.

Икринки хранились на пучках шерсти, имитирующей водоросли, в которых рыбы обычно метают икру. Для транспортировки вручную осторожно перенесли 50 крошечных полупрозрачных икринок в наполненные водой сосуды, в которых их перевезли в новый дом.

Икринки рыбы-боксера вручную переносили из шерсти в сосуды с водой Фото: Скриншот

"Благодаря быстрой реакции смотрителей Бристольского зоологического общества и умелому уходу наших аквариумистов в Whipsnade всего за четыре дня мы собрали и транспортировали драгоценные яйца для выведения, выращивания и ухода нашим коллегам-защитникам природы", — сказал Алекс Клифф, помощник куратора рыбы в ZSL, природоохранной благотворительной организации, которая руководит зоопарком Уипснейд.

Таким образом обеспечат сохранение здоровой и жизнеспособной популяции в обоих зоопарках, и надеются однажды вернуть рыбу в дикую природу. Их вымирание ставит под угрозу других животных в экосистеме озера Чичанканаб, в частности птиц и рептилий, питающихся рыбами-боксерами.

"Когда вид больше не существует в дикой природе, его будущее полностью зависит от природоохранных зоопарков. Теперь в Whipsnade мы несем невероятно важную ответственность за предотвращение вымирания этой крошечной рыбы — ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно", — пояснил Алекс Клифф.

Напомним, 14 ноября Science Alert сообщали о массовом вымирании в океане тепловодных кораллов. Из-за климатических изменений под угрозой исчезновения оказались 44% всех видов.

Также 12 ноября СМИ сообщали, что под угрозой вымирания оказалось крупнейшее сухопутное животное на Земле. Популяция африканских слонов за 53 года наблюдений сократилась на 90%.