Найсамотніша риба у світі: у британському зоопарку врятували від вимирання рибу-боксера

Крихітні 50 ікринок риби-боксера вручну зібрали у Бедфордширському зоопарку та перевезли для відновлення популяції до зоопарку Віпснейд, де лишилася остання у світі доросла особа.

Останню рибу-боксера рятують від повного вимирання в британському зоопарку Віпснейд (Whipsnade) у місті Бристоль. У зоопарку виявили, що їхній екземпляр лишився єдиною дорослою особою на Землі. Після цього вони отримали ікру риби-боксера з Бедфордширського природоохоронного зоопарку та взялися за відновлення популяції, повідомляє Express.

Риба-боксер (Cyprinodon simus) зустрічається лише в озері Чічанканаб у Мексиці. Вона є одним із семи видів риб, ендемічних для цього специфічного середовища існування, повідомляють автори матеріалу.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) класифікував рибу як таку, що перебуває під загрозою зникнення. Так було до недавнього дослідження в озері, яке виявило, що дика популяція була повністю знищена, імовірно, через заселення до озера інвазивних видів риб, пишуть журналісти.

Так доглядачі зоопарку Віпснейд дізналися, що в них лишилася єдина риба-боксер у світі. Бедфордширський природоохоронний зоопарк терміново перевіз дорогоцінну ікру риби до зоопарку у Бристолі для відновлення популяції за програмою консерваційного розведення.

Ікринки зберігалися на пучках вовни, що імітує водорості, в яких риби зазвичай метають ікру. Для транспортування вручну обережно перенесли 50 крихітних напівпрозорих ікринок до наповнених водою посудин, в яких їх перевезли до нової домівки.

Ікринки риби-боксера вручну переносили з вовни у посудини з водою Фото: Скриншот

"Завдяки швидкій реакції доглядачів Бристольського зоологічного товариства та вмілому догляду наших акваріумістів у Whipsnade лише за чотири дні ми зібрали та транспортували дорогоцінні яйця для виведення, вирощування та догляду нашим колегам-захисникам природи", — сказав Алекс Кліфф, помічник куратора риби в ZSL, природоохоронній благодійній організації, яка керує зоопарком Віпснейд.

Таким чином забезпечать збереження здорової та життєздатної популяції в обох зоопарках, і сподіваються одного дня повернути рибу до дикої природи. Їхнє вимирання ставить під загрозу інших тварин в екосистемі озера Чічанканаб, зокрема птахів і рептилій, що харчуються рибами-боксерами.

"Коли вид більше не існує в дикій природі, його майбутнє повністю залежить від природоохоронних зоопарків. Тепер у Whipsnade ми несемо неймовірно важливу відповідальність за запобігання вимиранню цієї крихітної риби — відповідальність, яку ми сприймаємо дуже серйозно", — пояснив Алекс Кліфф.

Нагадаємо, 14 листопада Science Alert повідомляли про масове вимирання в океані тепловодних коралів. Через кліматичні зміни під загрозою зникнення опинилися 44% всіх видів.

Також 12 листопада ЗМІ повідомляли, що під загрозою вимирання опинилася найбільша сухопутна тварина на Землі. Популяція африканських слонів за 53 роки спостережень скоротилася на 90%.