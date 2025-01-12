В Англії нарешті пояснили, чому рибу з картоплею загортають у газету

У ресторані, де цей популярний перекус подають уже багато років, розповіли, чому "фіш енд чіпс" подають у газеті.

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Fish and chips — один із найпопулярніших фастфудів у Британії. І багато хто вважає, що саме в газеті виходить найсмачніше. Але багато хто задавався питанням, чому саме газета є важливим атрибутом, коли "фіш енд чіпс" подають клієнтам. Про це пише Daily Mail.

Ресторатор розповів, чому рибу з картоплею загортали в газету

Ресторан і паб Sankey's Seafood у Танбрідж-Веллс, графство Кент, поділився пізнавальним відео про походження газетної традиції, яке несподівано стало вірусним на TikTok завдяки своїм захопливим ідеям.

У кафе розповіли, чому раніше делікатес продавався загорнутим у газету — люди стверджують, що так "смачніше".

Співробітник Метью опублікував у соціальних мережах пост, у якому розповів про "багату і захопливу історію" цієї практики.

Він розповів, що спочатку причиною була нестача паперу під час Другої світової війни, але пізніше його заборонили через проблеми зі здоров'ям.

"Ви коли-небудь замислювалися, чому ми раніше загортали рибу з картоплею фрі в стару газету? Давайте поговоримо про це", — пояснив Метью у відео на TikTok .

"Усе почалося ще під час Другої світової війни, коли відчувався брак паперу, тож у магазинах, що торгують рибою і чіпсами, загортали рибу і чіпси на винос у використані газети. Незабаром стало очевидно, що чорнило, яке ми використовували для друку наших газет, становить небезпеку для здоров'я, оскільки до його складу входять такі речовини, як бензин і свинець. І, звісно, це призводить до реальних побоювань з приводу отруєння свинцем через рибу та чіпси. Зрештою ЄС заборонив упаковувати продукти харчування у використану газету", — розповів Метью.

Потім він пояснив, як практика змінилася за останні роки, додавши: "Зараз ми використовуємо сертифіковані, безпечні для харчових продуктів продукти".

"За іронією долі, багато ресторанів тепер друкують на своїх сторінках підроблені газетні статті", — пожартував Метью, зазначивши, що це робиться, щоб підтримати традицію.

Рибу з картоплею досі подають на газетах, але фальшивих Фото: tripadvisor

Глядачі кинулися в коментарі висловлювати свою зацікавленість фактами про рибу зі смаженою картоплею, одночасно з цим заявляючи, що раніше було "смачніше".

Вони писали: "Раніше це був шматок жиронепроникного паперу, потім його обгортали газетою, щоб зберегти тепло, — їжа не торкалася газети. Не знаю чому, але вони були смачніші: і риба, і картопля".

"Відтоді я не їв смачної риби з чіпсами. Сьогодні в тісті майже немає риби, а чіпси огидні", — поскаржилися люди в коментарях.

Практика загортання британського делікатесу в газету вийшла з моди в 1980-х роках, коли виникли побоювання з приводу гігієни харчування.

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