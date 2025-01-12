В Англии наконец объяснили, почему рыбу с картошкой заворачивают в газету

В ресторане, где этот популярный перекус подают уже много лет, рассказали, почему "фиш энд чипс" подают в газете.

Related video

Fish and chips – один из самых популярных фастфудов в Британии. И многие считают, что именно в газете получается вкусней всего. Но многие задавались вопросом, почему именно газета является важным атрибутом, когда "фиш энд чипс" подают клиентам. Об этом пишет Daily Mail.

Ресторатор рассказал, почему рыбу с картошкой заворачивали в газету

Ресторан и паб Sankey's Seafood в Танбридж-Уэллс, графство Кент, поделился познавательным видео о происхождении газетной традиции, которое неожиданно стало вирусным на TikTok благодаря своим увлекательным идеям.

В кафе рассказали, почему раньше деликатес продавался завернутым в газету — люди утверждают, что так "вкуснее".

Сотрудник Мэтью опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о "богатой и увлекательной истории" этой практики.

Он рассказал, что изначально причиной была нехватка бумаги во время Второй мировой войны, но позже ее запретили из-за проблем со здоровьем.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему мы раньше заворачивали рыбу с картошкой фри в старую газету? Давайте поговорим об этом", — объяснил Мэтью в видео на TikTok .

"Все началось еще во время Второй мировой войны, когда ощущалась нехватка бумаги, поэтому в магазинах, торгующих рыбой и чипсами, заворачивали рыбу и чипсы на вынос в использованные газеты. Вскоре стало очевидно, что чернила, которые мы использовали для печати наших газет, представляют опасность для здоровья, поскольку в их состав входят такие вещества, как бензин и свинец. И, конечно, это приводит к реальным опасениям по поводу отравления свинцом через рыбу и чипсы. В конечном итоге ЕС запретил упаковывать продукты питания в использованную газету", — рассказал Мэтью.

Затем он объяснил, как практика изменилась за последние годы, добавив: "Сейчас мы используем сертифицированные, безопасные для пищевых продуктов продукты".

"По иронии судьбы, многие рестораны теперь печатают на своих страницах поддельные газетные статьи", — пошутил Мэтью, отметив, что это делается, чтобы поддержать традицию.

Рыбу с картошкой до сих подают на газетах, но фальшивых Фото: tripadvisor

Зрители бросились в комментарии выражать свой интерес к фактам о рыбе с жареным картофелем, одновременно с этим заявляя, что раньше было "вкуснее".

Они писали: "Раньше это был кусок жиронепроницаемой бумаги, затем его обертывали газетой, чтобы сохранить тепло, — еда не касалась газеты. Не знаю почему, но они были вкуснее: и рыба и картошка".

"С тех пор я не ел вкусной рыбы с чипсами. Сегодня в тесте почти нет рыбы, а чипсы отвратительные", — пожаловались люди в комментариях.

Практика заворачивания британского деликатеса в газету вышла из моды в 1980-х годах, когда возникли опасения по поводу гигиены питания.

Напомним, в сентябре 2024 года Еврокомиссия дала Турции и Германии полгода, чтобы решить, чей денер-кебаб.