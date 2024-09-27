Кулинарная драма: Еврокомиссия дала Турции и Германии полгода, чтобы решить, чей денер-кебаб

Турция и Германия сошлись в бою за национальный статус денер-кебаба. Каждая страна считает, что это их национальное блюдо.

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Не только Россия пытается присвоить себе украинский борщ. Германия считает, что денер-кебаб (döner kebab), который стал популярной уличной едой благодаря эмигрантам из Турции, является именно их национальным блюдом. Об этом сообщило издание The Economist.

Денер-кебаб в Стамбуле

Два года назад Турция обратилась в ЕС с просьбой предоставить денер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed — гарантированная традиционная особенность).

Если ЕС согласится, настоящим денер-кебабом будет считаться только тот, который готовится по турецкому рецепту. А это означает использование только говядины, курицы или баранины, особенности маринования мяса и нарезки.

Германия выдвинула возражения против предложения Турции. Там считают, что немецкий денер не похож на турецкий — на улицах Берлина и других немецких городов его обычно продают завернутым в питу, посыпают капустой или листьями салата и поливают соусами. Но блюдо в страну безусловно в 1970-е привезли работники из Турции, которые его и приспособили к европейским вкусам.

Очередь за денером в Берлине Фото: tripadvisor

В Турции денер подают с рисом, или заворачивают в лаваш вместе с жареным картофелем, помидорами и острым перцем, а в Стамбуле иногда добавляют плавленый сыр.

19 сентября Еврокомиссия дала сторонам шесть месяцев для достижения компромисса. Если они не смогут договориться — комиссия самостоятельно примет решение о статусе TSG для денера.

В случае победы Турции, европейскую версию денер-кебаба придется продавать под новым названием. А этот рынок очень большой: объемы продаж денера в Европе составляют около 3,5 миллиарда евро в год. В Германии — это 2,3 миллиарда евро в год.

В июле Турция уже пыталась зарегистрировать статус денер-кебаба в ЕС, как чисто турецкое блюдо, но натолкнулась на сопротивление Германии, где это популярное уличное блюдо считают своим.

Немецкий денер-кебаб настолько популярен, что даже известный американский певец Канье Уэст приехал в Берлин, чтобы насладиться этим блюдом из знаменитого уличного кафе, где всегда стоит очередь.