Теперь в Берлине: Бьянка Цензори продемонстрировала очередной экстравагантный образ

Канье Уэст и его спутница, вызвав негодование итальянцев, отправились в Германию, где уже успели отведать уличной еды.

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Канье Уэст и его "жена" Бьянка Цензори не проявляют никаких признаков того, что в ближайшее время закончат свои многомесячные европейские каникулы, которые вызвали споры из-за ее откровенных нарядов и их возмутительных публичных выходок. Из Италии парочка отправилась в Германию. Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст и Бьянка Цензори появились на улицах Берлина и даже отведали местной уличной еды. Пара купила кебабы в Gemüse Kebap Мустафы в Берлине, выстояв длинную очередь, и перекусила ими на скамейке в парке.

Канье и Бьянка путешествовали по Италии с августа по сентябрь, а теперь отправились в Германию.

46-летний Канье, которого также называют "Йе", закрыл лицо куском черной ткани в стиле балаклавы, в то время как 28-летняя Бьянка щеголяла в открытом наряде от Spanx, довольно легком, как для прохладной берлинской погоды.

Бьянка надела колготы и топ телесного цвета с прозрачными пластиковыми туфлями.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Берлине

Она также легко перекинула через плечо большую черную сумку, в которой хранились все необходимые ей во время дневной экскурсии вещи.

Канье продолжал носить полностью черный ансамбль, похожий на тот, который он носил во время пребывания в Италии, и снова предпочел надеть пару черных носков, а не удобную обувь.

В какой-то момент Бьянка даже улыбнулась фотографам, которые снимали ее в очереди за кебабами.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Берлине

Позже пара, которую сопровождал член их команды, села на общественную скамейку, чтобы перекусить обедом из Gemüse Kebap Мустафы — популярного места, где подают сытные куриные шашлычки.

Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что, судя по всему, Канье Уэст доминирует и "контролирует" Бьянку.

"Либо эти двое создают какую-то причудливую форму перформанса в стремлении привлечь внимание, либо Канье делает то, что выглядит как крайняя версия того, в чем его обвиняли раньше – доминирование над своей партнершей и контроль над выбором ее гардероба", — заявила Джуди.

Подруга Бьянки Цензори недавно выразила беспокойство и сообщила, что Бьянка "застряла, и ее друзья пытаются ее спасти, но никто не может этого сделать из-за блокады, которую Канье воздвиг вокруг нее".

"Все крайне обеспокоены. Она не такая. Она невероятно откровенный и живой человек, который никогда не умеет держать язык за зубами. Но сейчас у нее никого нет, и это пугает", — сказала подруга девушки.

Другой инсайдер сказал, что Канье пытается превратить Бьянку в радикальную версию Ким Кардашьян – почти как Ким 2.0.

"Разница в том, что когда Ким была с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он потерял это уважение", — отметил инсайдер.