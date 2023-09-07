Бьянка Цензори сходила в итальянский ресторан топлесс, прикрываясь подушкой из отеля

"Жена" Канье Уэста прикрыла грудь бархатной диванной подушкой из своего роскошного номера за 17 тысяч евро в Флоренции.

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"Жена" Канье Уэста, Бьянка Цензори, снова продемонстрировала свой оригинальный стиль в одежде, выйдя на улицу в колготках, прозрачных пластиковых туфлях и прикрывая грудь бархатной диванной подушкой. Об этом пишет Daily Mail

Канье Уэст при этом выглядел, как обычно: босиком, но при этом в носках, в черной футболке и черном худи, обмотанном вокруг головы.

Они прогулялись по Флоренции, а потом отправились на шопинг в Милан, где их сфотографировали у модного бутика.

Бьянка Цензори и ее подушка

После оказалось, что бархатная подушка – это и правда всего лишь подушка, а не оригинальный наряд. Бьянка позаимствовала ее из своего гостиничного номера.

Во время отпуска во Флоренции 46-летний Уэст и 28-летняя Цензори остановились в Royal Suite della Gherardesca — обширном палаццо пятнадцатого века, расположенном на территории отеля Four Seasons Firenze.

Как видно на фотографиях номера, диван в гостиной украшен лавандовыми бархатными подушками идентичными той подушке, которую сжимает Цензори на ставших вирусными фотографиях.

Бьянка Цензори и ее подушка

Неясно, как в отеле Four Seasons Firenze относятся к тому, что гости берут детали интерьера с собой на улицу.

Королевский люкс, который сейчас занимают Бьянка и Канье, можно забронировать примерно за 17 504 евро за ночь. Он считается одним из самых дорогих и экстравагантных гостиничных номеров в Европе.

Расположенный в бывших дворянских покоях Палаццо делла Герардеска, он может похвастаться роскошной мебелью, включая замысловатые фрески, керамические полы Каподимонте XVIII века, элегантную лепнину и шелковые обои.

Фото: Four Seasons Hotel Firenze

Номер, где остановились Бьянка Цензори и Канье Уэст Фото: Four Seasons Hotel Firenze

Изысканная резиденция площадью 234 квадратных метра может похвастаться грандиозным центральным коридором со сводчатыми потолками и большими окнами с видом на парк, окружающий отель.

В нем также есть столовая на восемь человек, кабинет и гостиная с паркетным полом — все это роскошно украшено отреставрированным антиквариатом.

В просторной ванной комнате, которая когда-то была офисом президента Южной железнодорожной компании, есть большая мраморная ванна в центре и стены, выложенные плиткой, с иконографией в индустриальном стиле, напоминающей о ее предыдущем владельце.

В Палаццо делла Герардеска на протяжении веков также проживали многие выдающиеся флорентийцы, в том числе члены семьи Медичи и Папа Лев XI.

Снимки Цензори уже стали вирусными. К тому же на них отчетливо видно, как над нею смеются прохожие. Интернет-критики тоже не остались в стороне и уже пошутили, что ее нелепый наряд станет популярным костюмом на Хэллоуин.

Бьянка Цензори и ее подушка

"Все смеются над ней. Девушка, о чем, черт возьми, ты думаешь? Даже если это всего лишь рекламный ход, все смеются над тобой!" — прокомментировал один из критиков.

Источники утверждают, что Уэст и Цензори шокируют итальянцев своими нарядами, готовясь к запуску новой модной коллекции Yeezy.

Ситуация достигла нового апогея на прошлой неделе, когда Бьянку и Канье Уэста застукали за непристойностями на катере известной лодочной компании в Венеции.

Местные жители потребовали оштрафовать рэпера и выдворить его вместе с женой из Италии.

Venezia Turismo Motoscafi, компания, которой принадлежит катер, на котором катались Уэст и Цензори, уже заявили, что паре пожизненно запретили пользоваться ее услугами.