Сестра Бьянки Цензори повторила ее смелый стиль на улице

Младшая сестра Бьянки Цензори не только очень сильно похожа на нее, но и старательно копирует ее стиль, выбирая все более смелые и откровенные вещи.

Анджелина Цензори, младшая сестра жены рэпера Канье Уэста Бьянки, как две капли воды похожая на нее, переняла от своей знаменитой родственницы манеру одеваться. Девушка все чаще отдает предпочтение отсутствию нижнего белья под тонкой и полупрозрачной одеждой, коротким шортам и другим откровенным предметам. Например, девушку заметили, как она шла с суши на вынос в Мельбурне, а из одежды на ней была короткая майка-топ без бюстгальтера и широкие спортивные штаны с низкой посадкой. Соответствующие фото опубликовал таблоид Daily Mail.

Анджелина дополнила образ парой черных шлепанцев, а на голове у нее біл черный ободок, которым она убрала волосы с лица.

Несколькими неделями ранее девушка опубликовала в соцсети снимки, где позирует в коротком топе и полупрозрачной юбке, демонстрируя изящную и подтянутую фигуру.

В таком виде она отправилась на вечеринку Трэвиса Скотта по случаю его дня рождения в мельбурнском заведении The Emerson.

Анджелина в свое время опровергла сообщения о том, что ее семья обеспокоена судьбой Бьянки из-за ее брака Канье Уэстом. Тогда в СМИ писали о том, что у пары большие проблемы, и что рэпер контролирует жизнь своей жены.

По словам Анджелины, все эти слухи – "чушь", а ее семья поддерживает союз Бьянки и Канье.

Ранее Фокус писал, что Анджелина привлекла внимание еще одним откровенным нарядом.