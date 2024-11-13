Сестра Б'янки Цензорі повторила її сміливий стиль на вулиці

Молодша сестра Б'янки Цензорі не тільки дуже сильно схожа на неї, а й старанно копіює її стиль, обираючи все сміливіші та відвертіші речі.

Анджеліна Цензорі, молодша сестра дружини репера Каньє Веста Б'янки, як дві краплі води схожа на неї, перейняла від своєї знаменитої родички манеру одягатися. Дівчина все частіше віддає перевагу відсутності спідньої білизни під тонким і напівпрозорим одягом, коротким шортам та іншим відвертим предметам. Наприклад, дівчину помітили, як вона йшла за суші на виніс у Мельбурні, а з одягу на ній була коротка майка-топ без бюстгальтера і широкі спортивні штани з низькою посадкою. Відповідні фото опублікував таблоїд Daily Mail.

Анджеліна доповнила образ парою чорних шльопанців, а на голові у неї був чорний ободок, яким вона прибрала волосся з обличчя.

Кількома тижнями раніше дівчина опублікувала в соцмережі знімки, де позує в короткому топі та напівпрозорій спідниці, демонструючи витончену і підтягнуту фігуру.

У такому вигляді вона вирушила на вечірку Тревіса Скотта з нагоди його дня народження в мельбурнському закладі The Emerson.

Анджеліна свого часу спростувала повідомлення про те, що її сім'я занепокоєна долею Б'янки через її шлюб з Каньє Вестом. Тоді в ЗМІ писали про те, що у пари великі проблеми, і що репер контролює життя своєї дружини.

За словами Анджеліни, всі ці чутки — "нісенітниця", а її сім'я підтримує союз Б'янки і Каньє.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна привернула увагу ще одним відвертим вбранням.