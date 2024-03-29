Сестра Бьянки Цензори рассказала, что ее семья на самом деле думает о Канье Уэсте

Анджелина Цензори озвучила то, что идет вразрез с информацией, ранее публиковавшейся в СМИ.

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Семья Бьянки Цензори поддерживает брак девушки с рэпером Канье Уэстом, а все слухи о том, что это не так, не соответствуют действительности, заявила сестра Бьянки, модель Анджелина Цензори в интервью Herald Sun.

По ее словам, к американскому рэперу австралийская родня его жены относится прекрасно.

"Мы все его поддерживаем. Мы поддерживаем его новый альбом. Мы поддерживаем его новую одежду, которую он выпускает", — рассказала Анджелина.

Она утверждает, что Бьянка – не только ее сестра, но также доверенное лицо и лучшая подруга, и она совершенно не зависит от Уэста или его контроля.

Бьянка Цензори с матерью и сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Также Анджела опровергает, что ее отец, Лео Цензори, хотел поговорить с зятем:

"Это все просто чушь. Еще недавно было что-то в моем отце. Мой отец никогда не разговаривает. Ничего из этого не является правдой".

Ранее в СМИ писали о том, что родные Бьянки опасаются за нее, поскольку Канье превращает ее в радикальную копию Ким Кардашьян и выставляет на публике полуголой, заставляя весь мир обсуждать ее вызывающие наряды. Однако инсайдеры говорят, что таким образом Уэст хочет прорекламировать свой бренд одежды и превзойти компанию бывшей жены.

Канье также обвинили в том, что он "отстранил ее" от ее семьи в Австралии.

Анджелина же говорит, что ее мать недавно провела время с Бьянкой в Лос-Анджелесе, и "это было приятно, она посещала вечеринки по прослушиванию музыки и тому подобное".

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян скопировала один из откровенных образов Бьянки Цензори.