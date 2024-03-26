Ким Кардашьян повторила откровенный образ Бьянки Цензори

В комментариях пользователи сразу усмотрели "косплей" Ким новой жены ее бывшего мужа и не преминули об этом написать.

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43-летняя американская звезда реалити-шоу, бизнесвумен и многодетная мать Ким Кардашьян решила скопировать один из самых смелых образов 29-летней Бьянки Цензори, жены Канье Уэста. На своей странице в соцсети инстадива опубликовала снимок, где позирует в довольно откровенном ансамбле.

На Ким – только солнцезащитные очки, темные прозрачные колготки и остроносые туфли в тон, а завершает все длинная шуба. Звезда не скрывает отсутствие бюстгальтера, поэтому поклонники сразу же провели параллель с женой бывшего мужа Кардашьян, когда та вышла в свет точно в таком же виде, только шубу выбрала куда покороче.

Дерзкая и сексуальная Ким показала бывшему, что он потерял Фото: Instagram/kimkardashian

На фоне ее разрыва с игроком НФЛ Оделлом Бекхэмом-младшим многие восприняли ее публикацию как пример того, чего лишился спортсмен.

Под постом Ким ничего не писала, ограничившись смайликом в солнечных очках, что указывает на то, что она точно знала, кого эта фотография будет напоминать людям.

"Бьянка, это ты?", "Кто кого косплеит? Я потерялся на этом этапе", "Это дань Цензори", "Когда ты отправляешь сообщение бывшему", "Почему она пытается выглядеть как жена Кенье?", "На Бьянку насмотрелась", "Это Ким делает Ким. Она всегда была верна игре", – пишут в комментариях.

Новый снимок появился после того, как звезда реалити-шоу рассталась со своим парнем Оделлом после шести месяцев довольно тайных отношений. Ким и 31-летний футболист впервые завязали романтические отношения прошлой весной, а официально об их романе стало известно в сентябре 2023 года. Но пару не видели вместе с 10 марта, когда они появились на вечеринке Vanity Fair по случаю вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе.

В то время журнал People сообщил: "Там не было большого количества КПК, как у некоторых других пар, но было много прикосновений, и они все время были рядом друг Пара рассталась после того, как стало известно, что Ким хотела родить ребенка от Оделла.

"У Ким есть много замороженных яйцеклеток, так что на самом деле остается только уговорить Оделла принять этот план, даже если это означает, что он окупится с финансовой точки зрения!" – сообщил инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст пытается повторить успех бренда Ким Кардашьян, для чего активно использует свою жену.