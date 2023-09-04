Канье Уэста навсегда забанили в венецианской лодочной компании, после катания без штанов (видео)

В компании Venezia Turismo Motoscafi подтвердили, что рэперу на борту их суден больше не рады.

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Разъяренные итальянцы пожизненно забанили Канье Уэста и его "жену" Бьянку Цензори после того, как пара совершила непристойный поступок на катере в Венеции. Рэперу больше не сдадут катер в лучшей венецианской компании по прокату лодок и катеров Venezia Turismo Motoscafi. Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст и его австралийская "жена" Бьянка Цензори были пожизненно дисквалифицированы венецианской компанией по прокату лодок после скандала с их непристойным поведением в Италии на прошлой неделе.

Поведение пары вызвало нешуточный скандал, когда их заметили на борту катера за недвусмысленным поведением: Канье Уэст сидел без штанов, а Бьянка была между его коленями. И все это происходило на глазах туристов и местных жителей.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Венеции

Venezia Turismo Motoscafi, компания, которая сдала катер Уэсту и Цензори, с тех пор эксклюзивно поговорила с Daily Mail Australia и подтвердила, что пара "больше не приветствуется" на борту их суденышек.

В своем заявлении компания осудила непристойные действия пары, одновременно подтвердив, что в компании понятия не имели, что произошло на лодке, пока фотографии не появились в таблоидах.

"Находившийся на борту водитель должен был следить за движением транспорта и не увидел этого возмутительного поведения. Если бы он заметил, что произошло, он бы немедленно остановил катер, высадил пассажиров и сообщил о нарушителях властям. Кроме того, на борту водного такси находился третий человек, который сопровождал мистера и миссис Уэст, который в любом случае закрывал капитану обзор кормы", — отметили в компании.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Венеции

Третьим человеком была женщина, которая сопровождала Уэста и Цензори во время их итальянских каникул.

Далее компания осудила откровенное поведение пары, заявив: "Мы полностью отмежевываемся от таких действий и поведения. Мистеру Уэсту и его жене больше не будут рады на борту лодок нашей компании", — добавили они.

Venezia Turismo Motoscafi — одна из ведущих частных навигационных компаний Венеции, имеющая впечатляющую клиентуру из знаменитостей, включая Леди Гагу, Гарри Стайлса, Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Они обычно обслуживают такие важные мероприятия, как Венецианский кинофестиваль и биеналле.

После того как Канье Уэст и его "жена" Бьянка Цензори постоянно появлялись на публике в полуголом виде, на них обрушилась волна критики. А когда Уэст показал голый зад по время прогулки каналами Венеции, то в Сети потребовали его оштрафовать. По данным Конституционного суда Италии, обвинение в "непристойном поведении" влечет за собой штраф в размере до 309 евро.

Есть предположение, что итальянские выходки Уэста и Цензори являются частью тщательно продуманного рекламного трюка, направленного на продвижение будущего альбома рэпера и его модной линии.

Напомним, ранее появились фото Бьянки Цензори до знакомства с Канье Уэстом. Девушка рекламировала купальники.