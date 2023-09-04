Каньє Веста назавжди забанили у венеційській компанії по прокату човнів, після катання без штанів (відео)

У компанії Venezia Turismo Motoscafi підтвердили, що реперу на борту їхніх суден більше не раді.

Related video

Розлючені італійці довічно забанили Каньє Веста і його "дружину" Б'янку Цензорі після того, як пара зробила непристойний вчинок на катері у Венеції. Реперу більше не здадуть катер у найкращій венеціанській компанії з прокату човнів і катерів Venezia Turismo Motoscafi. Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест і його австралійську "дружину" Б'янку Цензорі довічно дискваліфікувала венеціанська компанія з прокату човнів після скандалу з їхньою непристойною поведінкою в Італії минулого тижня.

Поведінка пари викликала неабиякий скандал, коли їх помітили на борту катера за недвозначною поведінкою: Каньє Вест сидів без штанів, а Б'янка була між його колінами. І все це відбувалося на очах туристів і місцевих жителів.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Венеції

Venezia Turismo Motoscafi, компанія, яка здала катер Весту і Цензорі, відтоді ексклюзивно поговорила з Daily Mail Australia і підтвердила, що пару "більше не вітають" на борту їхніх суден.

У своїй заяві компанія засудила непристойні дії пари, водночас підтвердивши, що в компанії й гадки не мали, що сталося на човні, доки світлини не з'явилися в таблоїдах.

"Водій, який перебував на борту, мав стежити за рухом транспорту і не побачив цієї обурливої поведінки. Якби він помітив, що сталося, він би негайно зупинив катер, висадив пасажирів і повідомив про порушників владі. Крім того, на борту водного таксі перебувала третя людина, яка супроводжувала містера і місіс Вест, яка в будь-якому разі закривала капітану огляд корми", — зазначили в компанії.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Венеції

Третьою людиною була жінка, яка супроводжувала Веста і Цензорі під час їхніх італійських канікул.

Далі компанія засудила відверту поведінку пари, заявивши: "Ми повністю відмежовуємося від таких дій і поведінки. Містеру Весту і його дружині більше не будуть раді на борту човнів нашої компанії", — додали вони.

Venezia Turismo Motoscafi — одна з провідних приватних навігаційних компаній Венеції, що має дивовижну клієнтуру зі знаменитостей, зокрема Леді Гагу, Гаррі Стайлса, Флоренс П'ю, Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Вони зазвичай обслуговують такі важливі заходи, як Венеціанський кінофестиваль і бієнале.

Після того як Каньє Вест і його "дружина" Б'янка Цензорі постійно з'являлися на публіці в напівоголеному вигляді, на них обвалилася хвиля критики. А коли Вест показав голий зад під час прогулянки каналами Венеції, то в мережі зажадали його оштрафувати. За даними Конституційного суду Італії, обвинувачення в "непристойній поведінці" тягне за собою штраф у розмірі до 309 євро.

Є припущення, що італійські витівки Веста і Цензорі є частиною ретельно продуманого рекламного трюку, спрямованого на просування майбутнього альбому репера і його модної лінії.

Нагадаємо, раніше з'явилися фото Б'янки Цензорі до знайомства з Каньє Вестом. Дівчина рекламувала купальники.