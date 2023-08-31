Рекламировала купальники: в Сети появились фото Бьянки Цензори до знакомства с Канье Уэстом
Сейчас Бьянка и Канье раздражают итальянцев, появляясь на публике в очень странных нарядах, но еще недавно Цензори была обычной девушкой и пробовала себя в модельном бизнесе.
"Жена" Канье Уэста Бьянка Цензори вызвала немало удивления своим выбором гардероба во время отпуска, который она проводит с рэпером в Италии. Однако незадолго до знакомства с Уэстом, Бьянка работала гламурной моделью и выбирала более привычные образы. Об этом пишет Daily Mail.
Перед встречей с 46-летним рэпером Цензори снялась топлесс в фотосессии для бренда купальников Sasha в 2021 году.
На нескольких снимках, которые до сих пор есть в аккаунте бренда, Бьянка позировала на побережье в купальниках и трусиках-стрингах.
Выглядела она тогда тоже иначе. До знакомства с Канье Бьянка предпочитала длинные локоны. После знакомства с рэпером она коротко остригла волосы и покрасила их в блонд.
Сейчас пара проводит время в Италии и Бьянка уже несколько раз появлялась на публике в очень откровенных нарядах. Они настолько возмущали итальянцев, что те даже стали требовать выдворить пару из Италии. Считая ее наряды неприемлемыми для консервативной католической страны.
Бытует мнение, что за всеми недавними и противоречивыми образами Цензори стоит модельер Уэст.
По данным крупного туристического сайта CIU Travel, местные жители находят "оскорбительным" видеть посетителей, "бродящих по улицам в разной степени раздетости".
На веб-сайте написано: "Ходить в пляжной одежде или, что еще хуже, без рубашки в Италии категорически запрещено, если только вы не зарыли ноги глубоко в песок на пляже".
Еще неизвестно, столкнутся ли Уэст или Цензори с каким-либо официальным наказанием за их поведение. Особенно за инцидент в Венеции, когда рэпер катался в лодке без штанов на глазах у изумленных туристов.
Ранее таблоиды писали, что Уэст и Цензори поженились на частной церемонии в Беверли-Хиллз в январе, примерно через два месяца после того, как был завершен развод рэпера с Ким Кардашьян.
Однако, скорей всего, это не была официальная церемония, так как никаких документов, удостоверяющих брак не было.
Бьянка имеет высшее архитектурное образование и до того, как они встретились, работала в дизайнерской компании Канье Yeezy.
А недавно выяснилось, что Бьянка — дочь гангстера из Мельбурна Элии "Лео" Цензори, которого в 1982 году осудили за ввоз и хранение героина. Ее дядя, Эрис Цензори, тоже известен в криминальных кругах и чуть не был казнен за убийство.