Рекламировала купальники: в Сети появились фото Бьянки Цензори до знакомства с Канье Уэстом

Сейчас Бьянка и Канье раздражают итальянцев, появляясь на публике в очень странных нарядах, но еще недавно Цензори была обычной девушкой и пробовала себя в модельном бизнесе.

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"Жена" Канье Уэста Бьянка Цензори вызвала немало удивления своим выбором гардероба во время отпуска, который она проводит с рэпером в Италии. Однако незадолго до знакомства с Уэстом, Бьянка работала гламурной моделью и выбирала более привычные образы. Об этом пишет Daily Mail.

Перед встречей с 46-летним рэпером Цензори снялась топлесс в фотосессии для бренда купальников Sasha в 2021 году.

Бьянка Цензори до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram sasha.label

На нескольких снимках, которые до сих пор есть в аккаунте бренда, Бьянка позировала на побережье в купальниках и трусиках-стрингах.

Бьянка Цензори до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram sasha.label Бьянка Цензори до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram sasha.label

Выглядела она тогда тоже иначе. До знакомства с Канье Бьянка предпочитала длинные локоны. После знакомства с рэпером она коротко остригла волосы и покрасила их в блонд.

Бьянка Цензори до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram sasha.label

Сейчас пара проводит время в Италии и Бьянка уже несколько раз появлялась на публике в очень откровенных нарядах. Они настолько возмущали итальянцев, что те даже стали требовать выдворить пару из Италии. Считая ее наряды неприемлемыми для консервативной католической страны.

Бытует мнение, что за всеми недавними и противоречивыми образами Цензори стоит модельер Уэст.

По данным крупного туристического сайта CIU Travel, местные жители находят "оскорбительным" видеть посетителей, "бродящих по улицам в разной степени раздетости".

На веб-сайте написано: "Ходить в пляжной одежде или, что еще хуже, без рубашки в Италии категорически запрещено, если только вы не зарыли ноги глубоко в песок на пляже".

Еще неизвестно, столкнутся ли Уэст или Цензори с каким-либо официальным наказанием за их поведение. Особенно за инцидент в Венеции, когда рэпер катался в лодке без штанов на глазах у изумленных туристов.

Бьянка Цензори и Канье Уэст в Италии

Ранее таблоиды писали, что Уэст и Цензори поженились на частной церемонии в Беверли-Хиллз в январе, примерно через два месяца после того, как был завершен развод рэпера с Ким Кардашьян.

Однако, скорей всего, это не была официальная церемония, так как никаких документов, удостоверяющих брак не было.

Бьянка имеет высшее архитектурное образование и до того, как они встретились, работала в дизайнерской компании Канье Yeezy.

А недавно выяснилось, что Бьянка — дочь гангстера из Мельбурна Элии "Лео" Цензори, которого в 1982 году осудили за ввоз и хранение героина. Ее дядя, Эрис Цензори, тоже известен в криминальных кругах и чуть не был казнен за убийство.