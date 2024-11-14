59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в ярком бикини (фото)

В конце осени знаменитость находится на летнем отдыхе. Она примерила купальник своего бренда.

59-летняя английская актриса Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в ярком бикини. Кадрами с отдыха звезда экрана поделилась в Instagram.

Элизабет примерила кораллово-красное бикини от собственного бренда пляжной одежды.

Звезда фильма "Остин Паверс" продемонстрировала свои изгибы фигуры и широкое декольте в купальнике из двух частей, который имел ремешки-цепочки.

Элизабет Херли носила массивные солнцезащитные очки и позировала у бассейна в солнечную погоду. Волосы знаменитости были распущены.

Элизабет Херли

Поклонники засыпали комплиментами новые фото актрисы.

"Тело 21-летней"; "Это не изгибы, это лицо (даже если она носит солнцезащитные очки), одно из самых красивых в мире!"; "Супер ваууууууу"; "Замечательные фотографии, вы не стареете", — пишут пользователи сети.

Ранее Элизабет Херли рассказывала, что "всегда следила за тем, что она ест", вспоминая, как в подростковом возрасте проверяла этикетки на пищевых продуктах, поскольку она никогда не хотела потреблять продукты с высокой степенью обработки.

В разговоре с The Telegraph звезда экрана назвала свой режим "очень нормальным" и сказала, что не пьет "странных зеленых соков или чего-то подобного".

Напомним, Элизабет Херли вышла на публику с единственным сыном.

Также Фокус писал о воссоединении Элизабет Херли с бывшим мужем.