59-летняя Элизабет Херли вышла в свет со своим 22-летним сыном-красавцем (фото, видео)

Мать и сын посетили закрытие Melbourne Cup, самых знаменитых и популярных скачек в Австралии.

Британская актриса и фотомомдель Элизабет Хертс отправилась в Австралию на Мельнбурнский кубок вместе со своим сыном-моделью Дэмиеном, где они вместе посетили ряд светских мероприятий, позируя фотографам и прекрасно проводя время вдвоем, сообщает WWD.

Мельбурнский Кубок (Melbourne Cup) — знаменитые скачки на ипподроме Flemington Park в пригороде Мельбурна (Австралия), самый престижный двухмильный гандикап в мире. Это центральное событие красочного массового весеннего праздника (Melbourne Cup Carnival) в штате Виктория, который в свою очередь является грандиозным завершением Spring Racing Carnival, общенационального праздника, длящегося с апреля по ноябрь.

Элизабет прониклась яркой атмосферой Кубка Lexus Melbourne 2024 и выгуляла сразу два платья от австралийского бренда Rebecca Vallance с игривыми цветочными деталями и фактурными узорами.

Для Дня Кубка Мельбурна 2024 Херли выбрала желтое структурированное платье-миди без бретелек, украшенное крупными трехмерными солнечно-желтыми цветами вдоль верха лифа и вокруг плеч. Она дополнила образ мягкими лиловыми туфлями-лодочками Manolo Blahnik и соответствующей небольшой сумкой.

Завершающим элементом ансамбля актрисы стал ее большой цветочный головной убор. ОБраз завершили украшения от Tiffany & Co.

Стилизовал образ звезды Майк Адлер, который также работал с ее сыном Дэмианом. Молодой человек выбрал классический черный костюм с брюками в тонкую полоску, белой рубашкой, синим галстуком и серым жилетом. Костюм украшал желтый цветок, прикрепленный к пиджаку.

На обед в Crown Oaks Club Lunch в Crown Palladium Хэйли надела другой наряд. Платье в стиле барбикор отличалось розово-красным цветочным узором, лифом с запахом спереди, юбкой с косым кроем и подвернутыми рукавами.

Дэмиан принял монохромный тренд с легким омбре-вкраплением в глубоком кремовом блейзере, белых брюках и светло-коричневых замшевых туфлях с острым носком. Он решил не надевать рубашку под пиджак, дополнив образ золотым ожерельем с крестом.

Фото: Getty

Херли очень близка со своим сыном. В одном из интервью они признавались, что их любимое занятие – "работа".

"У нас нет разговоров, которые не касались бы работы, съемок или создания фильма в каком-то смысле", – сказал Дэмиан. У него есть квартира в Лондоне, но большую часть времени он проводит в загородном доме своей мамы.

В свою очередь Элизабет говорит, что у нее есть "очень раздражающее правило мамы", когда она проводит время с сыном, и оно действует и по сей день:

"Нам никогда не разрешают включать телевизор до 6 вечера. Это касается и карантина! Мы всегда этого придерживались. Поэтому мы стараемся работать весь день, но в 6 идем смотреть телевизор".

Дэмиан – сын актрисы и покойного американского кинопродюсера Стива Бинга.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли раскрыла секреты своей молодости. Она до сих пор демонстрирует стройное подтянутое тело и позирует в купальниках.