58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала яркий купальник на лето 2024 (фото)

Знаменитость пошутила, что бикини появляется на ней в тот же миг, когда в Англии выходит солнце. На этот раз звезда сделала ставку на яркие оттенки.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в крошечном розовом бикини. Фото знаменитость поделилась в Instagram с 3 млн подписчиков.

Мама одного ребенка показала фото, на котором она лежит в крошечном лифе ярко-розового цвета, подчеркнувшем ее подтянутую фигуру. Элизабет также продемонстрировала свои стройные ноги в джинсовых мини шортах.

Распустив свои темные пряди на плечи, Херли улыбчиво смотрела в камеру.

"Когда в Англии выходит солнце (даже ненадолго) — бикини делает то же самое", — написала 58-летняя актриса.

Элизабет Херли

Что касается секретов стройности английской звезды экрана, то она удачно сочетает спорт и правильное питание.

"Я стараюсь есть продукты, которые выросли у меня на огороде. И, как правило, выбираю фермерское мясо", — рассказывала Элизабет.

О пластических операциях актриса фильмов об Остине Пауэрсе открыто не рассказывает, однако отмечает, на что больше всего обращает внимание в своем домашнем уходе.

"Увлажняющий крем, кремы для глаз, кремы для рук, крем для тела. С возрастом наша кожа становится суше, поэтому очень важно оставаться увлажненной", — отмечала Херли для Hollywood Life.

Элизабет Херли с сыном Дамианом

Напомним, Элизабет Херли примерила белоснежный купальник.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли на публике в ярком наряде.