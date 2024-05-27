58-річна Елізабет Герлі продемонструвала яскравий купальник на літо 2024 (фото)

Знаменитість пожартувала, що бікіні зʼявляється на ній в ту ж мить, коли в Англії виходить сонце. Цього разу зірка зробила ставку на яскраві відтінки.

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58-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в крихітному рожевому бікіні. Фото знаменитість поділилася в Instagram з 3 млн підписників.

Мама однієї дитини показала фото, на якому вона лежить в крихітному ліфі яскраво-рожевого кольору, що підкреслив її підтягнуту фігуру. Елізабет також продемонструвала свої стрункі ноги в джинсових міні шортах.

Розпустивши свої темні пасма на плечі, Герлі усміхнено дивилася в камеру.

"Коли в Англії виходить сонце (навіть ненадовго) — бікіні робить те саме", — написала 58-річна акторка.

Елізабет Герлі

Щодо секретів стрункості англійської зірки екрану, то вона вдало поєднує спорт та правильне харчування.

"Я намагаюся їсти продукти, які виросли у мене на городі. І, як правило, вибираю фермерське м'ясо", — розповідала Елізабет.

Про пластичні операції акторка фільмів про Остіна Паверса відкрито не розповідає, проте зазначає, на що найбільше звертає увагу у своєму домашньому догляді.

"Зволожувальний крем, креми для очей, креми для рук, крем для тіла. З віком наша шкіра стає сухішою, тому дуже важливо залишатися зволоженою", – зазначала Герлі для Hollywood Life.

Елізабет Герлі із сином Даміаном

Нагадаємо, Елізабет Герлі приміряла білосніжний купальник.

Також Фокус писав про появу Елізабет Герлі на публіці в яскравому вбранні.