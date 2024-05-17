58-річна Елізабет Герлі показала струнку фігуру в білому бікіні (відео)

Знаменитість доволі часто вражає фанатів підтягнутою формою. Напередодні вона гойдалася на пляжній гойдалці.

Related video

58-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру в білосніжному купальнику. Кадрами відпочинку зірка екрану ділиться в Instagram.

Мама однієї дитини виглядала задоволеною, демонструючи свою фігуру в крихітному бікіні з двох частин, коли гойдалася на пляжній гойдалці.

Залишивши своє довге волосся розпущеним, Герлі додала до пляжного образу стильну світлу накидку з короткими рукавами. Також Елізабет продемонструвала сонцезахисні окуляри.

"Просто гойдаюся в новому кафтані", — лаконічно написала знаменитість.

Елізабет Герлі

Раніше англійська зірка екрану розповіла Times Radio, що через те, що її шкіра природно старіє з часом, а камери мають високу роздільність, вона показує лише "маленькі шматочки".

"Зараз я показую лише дуже маленькі шматочки себе. Тому що, знаєте, очевидно, коли ви старші, ваша шкіра не така гарна на вашому тілі. А в реальному житті, знаєте, люди схильні приховувати. Якщо ви зараз подивитесь на червону доріжку, люди покриті. Руки прикривають, ноги прикривають. Вони лише трохи показують, тому що це дуже невтішно", — зізналася Герлі.

Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі показала фігуру в леопардовому бікіні.

Також Фокус писав про появу Елізабет Герлі в яскравому ансамблі на публіці.