58-річна Елізабет Герлі в яскравому вбранні відвідала благодійний вечір у Нью-Йорку (фото)

Акторка Елізабет Герлі є послом Фонду дослідження раку молочної залози. На захід зірка прийшла в гламурній сукні.

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Британська акторка і модель Елізабет Герлі 14 травня продемонструвала струнку фігуру в обтислій сукні на зірковій вечірці Hot Pink Party Фонду дослідження раку молочної залози 2024 року в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

58-річна зірка "Пліткарки" приєдналася до інших знаменитостей на рожевій доріжці, як-от супермодель Карлі Клосс, на заході, що проходив у The Glasshouse.

Красуня приголомшила присутніх стильною рожевою сукнею довжиною до підлоги з драпіруванням у ділянці декольте. Блискучі срібні деталі зі стразів було видно на передній частині ансамблю, а також на манжетах рукавів. Герлі, яка вела вечірку, одягла рожеві босоніжки на високих підборах, що гармоніювали з колірною гамою її вбрання. Її локони були розділені посередині і витонченими хвилями спадали по плечах. Гламурний макіяж зірки складався з шару туші на віях і димчастих тіней навколо очей. Актриса додала рожеві рум'яна, щоб підкреслити вилиці, а на губи нанесла глянсову помаду нюдового кольору.

Елізабет, яка є послом кампанії Фонду дослідження раку молочної залози, доповнила свій вечірній образ парою великих блискучих срібних сережок і масивною каблучкою. Елізабет позувала фотографам незадовго до офіційного початку торжества.

Елізабет Герлі Фото: Getty Images

Фонд дослідження раку молочної залози був заснований Евелін Лаудер 1993 року і "є найбільшим приватним спонсором досліджень раку молочної залози у світі", згідно з офіційним сайтом організації. Фонд також допомагає "інвестувати в найкращі уми науки і сприяти міждисциплінарній співпраці для вивчення всіх аспектів хвороби, від профілактики до вивчення методів боротьби з метастазами".

Нагадаємо, 9 травня 58-річна Елізабет Герлі показала, як носити яскраві купальники. Зірка екрану вирішила додати до пляжного образу ще одну деталь. Елізабет провела кілька днів на Мальдівах.