58-летняя Элизабет Херли в ярком наряде посетила благотворительный вечер в Нью-Йорке (фото)

Актриса Элизабет Херли является послом Фонда исследования рака молочной железы. На мероприятие звезда пришла в гламурном платье.

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Британская актриса и модель Элизабет Херли 14 мая продемонстрировала стройную фигуру в облегающем платье на звездной вечеринке Hot Pink Party Фонда исследования рака молочной железы 2024 года в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

58-летняя звезда "Сплетницы" присоединилась к другим знаменитостям на розовой дорожке, таким как супермодель Карли Клосс, на мероприятии, которое проходило в The Glasshouse.

Красавица ошеломила присутствовавших стильным розовым платьем в пол с драпировкой в области декольте. Сверкающие серебряные детали из стразов были видны на передней части ансамбля, а также на манжетах рукавов. Херли, которая вела вечеринку, надела розовые босоножки на высоком каблуке, гармонирующие с цветовой гаммой ее наряда. Ее локоны были разделены посередине и изящными волнами ниспадали по плечам. Гламурный макияж звезды состоял из слоя туши на ресницах и дымчатых теней вокруг глаз. Актриса добавила розовые румяна, чтобы подчеркнуть скулы, а на губы нанесла глянцевую помаду нюдового цвета.

Элизабет, которая является послом кампании Фонда исследования рака молочной железы, дополнила свой вечерний образ парой больших блестящих серебряных сережек и массивным кольцом. Элизабет позировала фотографам незадолго до официального начала торжества.

Элизабет Херли Фото: Getty Images

Фонд исследования рака молочной железы был основан Эвелин Лаудер в 1993 году и "является крупнейшим частным спонсором исследований рака молочной железы в мире", согласно официальному сайту организации. Фонд также помогает "инвестировать в лучшие умы науки и способствовать междисциплинарному сотрудничеству для изучения всех аспектов болезни, от профилактики до изучения методов борьбы с метастазами".

Напомним, 9 мая 58-летняя Элизабет Херли показала, как носить яркие купальники. Звезда экрана решила добавить к пляжному образу еще одну деталь. Элизабет провела несколько дней на Мальдивах.