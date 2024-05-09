58-летняя Элизабет Херли в смелом платье пришла на премьеру фильма своего сына Дамиана (фото)

По словам Элизабет Херли, она всегда обещала сыну сыграть главную роль в его фильме. Некоторые сцены в картине Дамиана вызвали бурные обсуждения в обществе.

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Британская актриса Элизабет Херли 8 мая в шикарном наряде появилась на лондонском показе фильма "Строго конфиденциально" — дебютной режиссерской работе ее сына Дамиана, где она сыграла главную роль, сообщает Daily Mail.

Актриса выглядела невероятно в пикантном длинном зеленом платье с пайетками, Разрезом до бедра и вырезом в зоне декольте, который выгодно подчеркивал пышный бюст Херли. Свой образ знаменитость дополнила блестящими босоножками на высоких каблуках. Из украшений Элизабет выбрала шиканные серьги и несколько массивных колец с бриллиантами. Она нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями, черной подводкой и тушью. На скулы она нанесла персикового оттенка румяна, а губы накрасила нюдовой помадой.

Элизабет Херли Фото: Getty Images

Среди зрителей на показе фильма в среду в кинотеатре "Челси" Everyman присутствовали двое бывших Лиз — Хью Грант и Арун Наяр. Хью Грантом Элизабет рассталась более 20 лет назад, он является крестным отцом 22-летнего Дамиана. За Аруна Наяра актриса вышла замуж, когда ее сыну было пять лет. И хотя он не является биологическим отцом Дамиана, парень все годы считает его своим отцом. Они поддерживают теплые отношения, Арун часто присутствует на торжествах Дамиана и его знаменитой мамы.

После выхода картины "Строго конфиденциально" было много шума поднято из-за того, что Дамиан режиссировал Элизабет в ее лесбийских сексуальных сценах с партнершей по фильму 28-летней Пэр Чиравара. Критики, присутствовавшие на премьере а Лондоне, отметили, что среди блестящей публики не было признаков какого-либо дискомфорта, во время просмотра фильма полного "секса, двуличности и предательства".

Лиз объяснила репортерам, что она "всегда обещала" Дамиану, что сыграет главную роль в его первом фильме.

Рассказывая о съемках пикантных сцен с участием своей матери, Дамиан в свою очередь признался, что на съемочной площадке не было необходимости в координаторах по интимным сценам, заявив, что "всем было очень комфортно":

"Ненавижу говорить, что это было совершенно нормально. Я не знаю и мне все равно, что там говорят о нас".

Напомним, 30 апреля 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в бикини. Знаменитость принимает солнечные ванны на Мальдивах. Она традиционно удивляет своих фанатов молодым видом.