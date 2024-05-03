58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в леопардовом бикини (видео)

Знаменитость продолжает отдыхать на Мальдивах. Накануне ей организовали завтрак прямо на воде.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини с леопардовым принтом, наслаждаясь завтраком в воде во время пребывания на Мальдивах. Кадрами роскошного отдыха звезда экрана делится в Instagram.

Херли продемонстрировала свою стройную фигуру и глубокое декольте в комплекте с животным принтом, когда позировала в бассейне.

Мама одного ребенка также показала свой завтрак из свежих фруктов, который ей подали на огромном плавающем подносе в частном бассейне ее роскошного дома на пляже.

"Завтрак — мальдивский стиль", — лаконично написала Элизабет, которая добавила к почти летнему образу солнцезащитные очки и собрала свои волосы в прическу.

Элизабет Херли

"Поверьте мне, друзья, она со своим другом, она там не одна", "Великолепная красота, которая захватывает дыхание", "Замечательное место для лета", — комментируют мальдивские кадры фолловеры Элизабет.

Отметим, что недавно Херли снялась в режиссерском дебюте своего 22-го сына Дамиана "Строго конфиденциально". Актриса сыграла мать по имени Лили, которая принимает друзей дочери в своем карибском поместье через год после загадочной смерти дочери и мужа.

Элизабет Херли с сыном Фото: Getty Images

"Он будто гонялся за мной, снимая свои детские фильмы, вплоть до середины подросткового возраста, и я всегда обещала ему, что когда он наконец снимет свой первый полнометражный фильм, я буду в нем", — рассказывала звезда картин об Остине Пауэрсе.

Напомним, Элизабет Херли поздравила единственного сына с днем рождения.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли на публике в "старом" платье.