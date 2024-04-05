Элизабет Херли поздравила единственного сына с 22-летием (фото)

Элизабет и ее единственный наследник очень близки. Она даже снялась в его режиссерском дебюте.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли поздравила своего единственного сына Дамиана с 22-летием. Архивный снимок с маленьким наследником звезда опубликовала в Instagram с 3 млн подписчиков.

"Поздравляю с 22-летием моего замечательного мальчика. Я люблю тебя, Дамиан", — написала Элизабет Херли.

На первом фото звезда фильмов об Остине Пауэрсе позировала со взрослым сыном во время недавней премьеры его режиссерского дебюта "Строго конфиденциально". А на втором держала маленького наследника, улыбаясь на камеру.

Элизабет Херли с сыном Дамианом

Известно, что Элизабет и именинник очень близки. Сын актрисы даже выступает в роли фотографа для ее откровенных фотографий в соцсетях.

22-летний Дамиан родился в союзе Элизабет Херли и продюсера Стива Бинга, который в 2020 году покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 27-го этажа.

Именинник пошел по стопам звездной матери, став одним из самых популярных мужчин-моделей в Великобритании. Дамиан подписал контракт с лондонским отделом IMG Models.

Элизабет Херли с сыном Дамианом Фото: Getty Images

Помимо работы в индустрии моды, сын Элизабет Херли отметил свой писательский и режиссерский дебюты мистической драмой "Строго конфиденциально".

"22! Я проснулся этим утром, заваленный любовью. Очень, очень благодарен. Какая это замечательная жизнь", — написал Дамиан, показав свое детское фото.

Дамиан Херли

Напомним, Элизабет Херли снялась в фильме сына.

Также Фокус писал о выходе Элизабет Херли на публику с сыном и экс-супругом.