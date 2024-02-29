Элизабет Херли снялась в откровенном режиссерском дебюте своего сына

Актриса появилась в трейлере нового фильма "Строго конфиденциально". В картине много откровенных сцен, а снял его сын Элизабет.

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58-летняя актриса Элизабет Херли появилась в очень пикантной сексуальной сцене в ярком трейлере нового фильма "Строго конфиденциально". Интересно, но фильм, который выйдет 5 апреля, снял Дамиан, сын актрисы. Это его режиссерский дебют. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно сюжету, Мия, героиня Элизабет Херли оказывается втянута в "мир секса, двуличности и предательства", пытаясь раскрыть тайну самоубийства ее лучшей подруги Ребекки. Для расследования она отправляется на райский остров в Карибском море. В трейлере была показана откровенная сцена между Мией и Наташей, которую играет молодая актриса Груша Чиравара.

Трейлер фильма "Строго конфиденциально"

Ранее в интервью Дамиан рассказал, что его мать Элизабет "пообещала" сыграть главную роль в его первой картине много лет назад, и когда фильму был дан зеленый свет, она "бросила все", чтобы принять участие.

"Было очень приятно приходить на работу и вместе преодолевать каждый день. На съемку всего фильма у нас было всего 18 дней, поэтому наша двойная телепатия была неоценима на протяжении всего фильма", — Дамиан признался, что работать с матерью было очень "вдохновляющим опытом".

Съемки фильма завершились в декабре на карибском острове Сент-Китс и Невис.

Ранее Элизабет Херли поддержала сына, появившись в короткометражном фильме сына "Мальчик на пляже".

В 2018 году она рассказала, что тайным фотографом, стоящим за ее, казалось бы, бесконечным потоком постов в Instagram в бикини, на самом деле был ее единственный сын.

Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Она сделала это открытие после того, как загрузила серию ярких праздничных снимков без бюстгальтера и в бикини на День святого Валентина.

Актриса, которая прославилась в 29 лет благодаря своей косметической кампании Estee Lauder, ошеломила своих 833 000 подписчиков многообещающими изображениями, но некоторые не знали, как воспринять ее признание, а некоторые назвали отношения "странными".

Элизабет Херли и Дамиан Херли Фото: Getty Images

Напомним, Дамиан, сын Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга. Бинг покончил с собой, прыгнув с 27-го этажа своего кондоминиума в Лос-Анджелесе.

Дамиана воспитывали Элизабет и ее тогдашний партнер Арун Наяр. Его крестный отец – давний приятель его матери, актер Хью Грант.

Юноша уже появлялся в австралийском сериале "Соседи" и американской драме "Королевская семья".

Напомним, ранее Элизабет рассказывала, что одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Кроме того, она много времени уделяет увлажнению своей кожи.