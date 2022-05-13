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Элизабет Херли призналась, что помогает ей выглядеть на 20 лет моложе

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Фото: Getty Images | Элизабет Херли с сыном

Знаменитость поделилась простыми секретами сохранения молодости.

56-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли рассказала, что помогает ей выглядеть на несколько десятков лет младше. Об этом пишет HollywoodLife.

По словам звезды, одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Элизабет редко употребляет напитки с градусом.

Элизабет Херли на Hot Pink Party 2022

"Вы должны пить много воды и не очень много алкоголя. Я практически полностью отказалась от него. Я могу сделать один глоток сегодня вечером, потому что у одного из наших крупных инвесторов есть фантастическая винодельня!" – отметила модель.

Также 56-летняя звезда много времени уделяет увлажнению своей кожи.

"Увлажняющий крем, кремы для глаз, кремы для рук, крем для тела", — рассказала Херли, добавив, что с возрастом кожа человека становится все более сухой, поэтому важно поддерживать ее в нормальном состоянии.

Кстати, секретами молодости 56-летняя актриса поделилась на ежегодной Hot Pink Party. На мероприятие модель пришла в роскошном длинном розовом платье из паеток. Образ Херли дополнила клатчем в тон основного наряда, а волосы накрутила легкими локонами.

Напомним, Элизабет Херли выложила откровенные фото с таинственным суперменом. Позже выяснилось, что это старый друг актрисы — поэт и любитель лошадей Генри Бертлс.

Также Фокус писал о секретах молодости, которых придерживается актриса Джулия Робертс. "Красотка" регулярно занимается спортом, тщательно подбирает рацион своего питания и защищает кожу от отрицательного солнечного света.