Элизабет Херли призналась, что помогает ей выглядеть на 20 лет моложе

Знаменитость поделилась простыми секретами сохранения молодости.

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56-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли рассказала, что помогает ей выглядеть на несколько десятков лет младше. Об этом пишет HollywoodLife.

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По словам звезды, одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Элизабет редко употребляет напитки с градусом.

[ + – ] Элизабет Херли на Hot Pink Party 2022

"Вы должны пить много воды и не очень много алкоголя. Я практически полностью отказалась от него. Я могу сделать один глоток сегодня вечером, потому что у одного из наших крупных инвесторов есть фантастическая винодельня!" – отметила модель.

Также 56-летняя звезда много времени уделяет увлажнению своей кожи.

"Увлажняющий крем, кремы для глаз, кремы для рук, крем для тела", — рассказала Херли, добавив, что с возрастом кожа человека становится все более сухой, поэтому важно поддерживать ее в нормальном состоянии.

Кстати, секретами молодости 56-летняя актриса поделилась на ежегодной Hot Pink Party. На мероприятие модель пришла в роскошном длинном розовом платье из паеток. Образ Херли дополнила клатчем в тон основного наряда, а волосы накрутила легкими локонами.

Напомним, Элизабет Херли выложила откровенные фото с таинственным суперменом. Позже выяснилось, что это старый друг актрисы — поэт и любитель лошадей Генри Бертлс.

Также Фокус писал о секретах молодости, которых придерживается актриса Джулия Робертс. "Красотка" регулярно занимается спортом, тщательно подбирает рацион своего питания и защищает кожу от отрицательного солнечного света.