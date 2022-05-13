Елізабет Герлі зізналася, що допомагає їй виглядати на 20 років молодше

Знаменитість поділилася простими секретами збереження молодості.

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56-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі розповіла, що їй допомагає виглядати на кілька десятків років молодшою. Про це пише HollywoodLife.

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За словами зірки, одним із секретів молодості є відмова від алкогольних напоїв. Елізабет рідко вживає напої з градусом.

[ + – ] Елізабет Герлі на Hot Pink Party 2022

"Ви повинні пити багато води і не дуже багато алкоголю. Я практично повністю відмовилася від нього. Я можу зробити один ковток сьогодні ввечері, тому що в одного з наших крупних інвесторів є фантастична виноробня!" — зазначила модель.

Також 56-річна зірка багато часу приділяє зволоженню своєї шкіри.

"Зволожувальний крем, креми для очей, креми для рук, крем для тіла", — розповіла Герлі, додавши, що з віком шкіра людини стає все більш сухою, тому важливо підтримувати її в нормальному стані.

До речі, секретами молодості 56-річна акторка поділилася на щорічній Hot Pink Party. На захід модель прийшла в розкішній довгій рожевій сукні з паєток. Образ Герлі доповнила клатчем у тон основного наряду, а волосся накрутила легенькими локонами.

Нагадаємо, Елізабет Герлі виклала відверті фото з таємничим суперменом. Пізніше з'ясувалося, що це давній друг акторки — поет та аматор коней Генрі Бертлс.

Також Фокус писав про секрети молодості, яких дотримується акторка Джулія Робертс. "Красуня" регулярно займається спортом, ретельно підбирає раціон свого харчування та захищає шкіру від негативного сонячного світла.