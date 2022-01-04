Елізабет Герлі запостила відверті фото в обіймах таємничого "супермена"

Пізніше з'ясувалося, що це її давній друг Генрі Бертлс – поет та аматор коней

56-річна акторка Елізабет Герлі запостила в Instagram кілька знімків зі святкування Нового року. І деякі з них здалися шанувальникам акторки дуже відвертими: на них Ліз обіймалася з таємничим чоловіком. Про це пише Daily Mail.

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Ліз запостила кілька знімків, на яких вона постала в образі Супергьорл: новорічна вечірка в її будинку була костюмована.

[ + – ] Елізабет Герлі та таємничий Супермен Фото: Instagram elizabethhurley1 [ + – ] Елізабет Герлі та таємничий Супермен Фото: Instagram elizabethhurley1

На кількох знімках вона обіймається із таємничим чоловіком у костюмі Супермена. Шанувальники вирішили, що це новий коханий акторки, яка у 2013 році розлучилася зі своїм нареченим Шейном Ворном, відомим гравцем у крикет.

Проте Ліз повідомила, що це лише старий друг і вони "просто дуріли". "Супермен" на знімках поруч із акторкою – поет Генрі Бертлс, з яким акторка знайома вже багато років. Він – друг її колишнього нареченого.

Фото: Instagram elizabethhurley1 [ + – ] Елізабет Герлі та таємничий Супермен Фото: Instagram elizabethhurley1

"Ми давні друзі і не більше. Просто кілька разів разом їздили на кінні перегони", — уже написав поет, відомий своєю любов'ю до стрибків і скакових коней.

Герлі, у свою чергу, повідомила, що на фото не відбувається нічого поганого.

"Це був жарт, ми веселилися, час перевалив за північ. Усі випили занадто багато, і Супермен вирішив поборотися із Супергьорл. Хтось зробив знімок. Усе це було досить безневинно", — написала акторка.

Нагадаємо, Ліз Герлі довгий час (13 років) зустрічалася із британським актором Г'ю Грантом. Однак, пара розлучилася і акторка почала зустрічатися з відомим меценатом Стівом Бінгом, від якого народила сина Демієна. Бінг наклав на себе руки у 2020 році, вистрибнувши з вікна хмарочоса.