Элизабет Херли запостила откровенные фото в объятиях таинственного "супермена"

Позже выяснилось, что это ее давний друг Генри Бертлс – поэт и любитель лошадей

56-летняя актриса Элизабет Херли запостила в Instagram несколько снимков с празднования Нового года. И некоторые из них показались поклонникам актрисы весьма откровенными: на них Лиз обнималась с таинственным мужчиной. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Лиз запостила несколько снимков, на которых она предстала в образе Супергерл: новогодняя вечеринка в ее доме была костюмированной.

[ + – ] Элизабет Херли и таинственный Супермен Фото: Instagram elizabethhurley1 [ + – ] Элизабет Херли и таинственный Супермен Фото: Instagram elizabethhurley1

На паре снимков она обнимается с таинственным мужчиной в костюме Супермена. Поклонники решили, что это новый возлюбленный актрисы, которая в 2013 году рассталась со своим женихом Шейном Уорном, известным игроком в крикет.

Однако Лиз сообщила, что это всего лишь старый друг и они "просто дурачились". "Супермен" на снимках рядом с актрисой – поэт Генри Бертлс, с которым актриса знакома уже много лет. Он – друг ее бывшего жениха.

Фото: Instagram elizabethhurley1 [ + – ] Элизабет Херли и таинственный Супермен Фото: Instagram elizabethhurley1

"Мы старые друзья и не более того. Просто пару раз вместе ездили на скачки", — уже написал поэт, известный своей любовью к скачкам и скаковым лошадям.

Херли, в свою очередь, сообщила, что на фото не происходит ничего предосудительного.

"Это был шутка, мы веселились, время перевалило за полночь. Все выпили слишком много и Супермен решил побороться с Супергерл. Кто-то сделал снимок. Все это было довольно невинно", — написала актриса.

Напомним, Лиз Херли долгое время (13 лет) встречалась с британским актером Хью Грантом. Однако пара рассталась и актриса начала встречаться с известным меценатом Стивом Бингом, от которого родила сына Дэмиена. Бинг покончил с собой в 2020 году, выпрыгнув из окна небоскреба.