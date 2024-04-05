Елізабет Герлі привітала єдиного сина з 22-річчям (фото)

Елізабет та її єдиний спадкоємець дуже близькі. Вона навіть знялася в його режисерському дебюті.

Related video

58-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі привітала свого єдиного сина Даміана з 22-річчям. Архівний знімок з маленьким спадкоємцем зірка опублікувала в Instagram з 3 млн підписників.

"Вітаю з 22-річчям мого чудового хлопчика. Я люблю тебе, Даміане", — написала Елізабет Герлі.

На першому фото зірка фільмів про Остіна Паверса позувала з дорослим сином під час нещодавньої премʼєри його режисерського дебюту "Суворо конфіденційно". А на другому тримала маленького спадкоємця, посміхаючись на камеру.

Елізабет Герлі із сином Даміаном

Відомо, що Елізабет і іменинник дуже близькі. Син акторки навіть виступає в ролі фотографа для її відвертих фотографій у соцмережі.

22-річний Даміан народився в союзі Елізабет Герлі та продюсера Стіва Бінга, який у 2020 році покінчив життя самогубством, стрибнувши з 27-го поверху.

Іменинник пішов стопами зіркової матері, ставши одним із найпопулярніших чоловіків-моделей у Великій Британії. Даміан підписав контракт з лондонським відділом IMG Models.

Елізабет Герлі із сином Даміаном Фото: Getty Images

Окрім роботи в індустрії моди, син Елізабет Герлі відзначив свій письменницький і режисерський дебюти містичною драмою "Суворо конфіденційно".

"22! Прокинувся цього ранку, затоплений любов'ю. Дуже, дуже вдячний. Яке це чудове життя", — написав Даміан, показавши своє дитяче фото.

Даміан Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі знялася у фільмі сина.

Також Фокус писав про вихід Елізабет Герлі на публіку із сином та ексчоловіком.