58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в бикини (видео)

Знаменитость принимает солнечные ванны на Мальдивах. Она традиционно удивляет своих фанатов молодым видом.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала свою стройную фигуру, наслаждаясь днем на пляже во время путешествия на Мальдивы. Солнечным видео знаменитость поделилась в Instagram.

Звезда фильмов об Остине Пауэрсе показала свою подтянутую фигуру в черном бикини, когда отправилась на прогулку у океана. В частности, Элизабет добавила к пляжному аутфиту солнцезащитные очки в золотой оправе вместе с парой сережек-капель.

Неся пляжное полотенце, Херли распустила свои пряди на плечи, принимая солнечные ванны.

"Привет, Мальдивы", — лаконично написала английская знаменитость.

Элизабет Херли

"Черт, она так хороша", "Как она может все еще выглядеть такой молодой и красивой, кажется, движется назад во времени", "Вы выглядите потрясающе красиво в черном бикини, Элизабет", — комментируют мальдивское видео подписчики актрисы.

Хотя непонятно, кто снимал свежий ролик, известно, что единственный сын Элизабет Херли Дамиан часто фотографирует звездную маму в откровенных образах и купальниках. Наследник актрисы даже снял ее в своем фильме.

Элизабет Херли с сыном Фото: Getty Images

В режиссерском дебюте Дамиана Элизабет играет мать по имени Лили, которая принимает друзей дочери в своем карибском поместье через год после загадочной смерти ее дочери и мужа.

Напомним, Элизабет Херли поздравила сына Дамиана с 22-м днем рождения.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли на красной дорожке в "старом" платье.